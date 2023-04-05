泰國徵兵體檢「超香畫面」！13變性正妹美照曝光網驚艷

知名泰國旅遊部落客發文分享近年來被判定可免除兵役的13名「最美的變性人」照片。（圖擷取自泰國清邁象 Chiang Mai Elephant 臉書粉專）

2023/04/05 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕在泰國無論是否有改變性別，只要年滿21歲，男性都必須參加抽籤徵兵，因此每年的現場都出現許多美艷、俏麗的變性人士，讓兵役抽籤變得像是選美大會般。對此，有泰國知名部落客整理出一系列照片，拍攝主角都為近年被判定免役的「最美變性人」，在網上引發熱議。

擁有65萬名粉絲的知名泰國旅遊部落客「泰國清邁象」，於昨（4）日在粉專發文分享，先是提到4月是泰國一年一度的「當兵月」，所有男性都需前往兵役抽籤，因此他特別整理出近年來被判定可免除兵役的13名「最美的變性人」照片，讓大家看看泰國獨有的徵兵體檢畫面。

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從「泰國清邁象」分享的照片可看到，照中的13名正妹氣質各有千秋，有些甜美清純，有些妖豔火辣，幾乎每個人都能都有姣好面貌與婀娜多姿的身材。而這些手拿「兵役通知單」的變性正妹中，最引人矚目的是第一位，穿著白色T恤搭配牛仔褲、留著波浪長髮、對著鏡頭路出淡淡微笑的美人。

據眼尖網友指認，她是有著「泰國Angelababy」、「泰國最美變性人」等封號的Yoshi Rinrada，曾在2017年奪下選美大賽后冠，同時也是在泰國相當知名的演員及模特兒。其他網友則紛紛表示，「她們超美的」、「每位都很美ㄟ」、「泰神奇了，比女人還美」、「第一位完全碾壓其他佳麗們」、「都是真正另類的美男子？」。

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