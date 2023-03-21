若再爆擠兌？葉倫：免驚！政府將插手救存戶

美國財政部長葉倫強調政府將採取行動，防範銀行系統風險蔓延。（彭博）

2023/03/21 23:38

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長葉倫21日將在華盛頓舉行的美國銀行家協會會議上發表演說，華爾街日報報導，葉倫料將表示，如果監管機關認定銀行系統存在擠兌風險，聯邦政府可能介入，以保護更多銀行的存款。

在矽谷銀行（SVB）與標誌銀行（Signature Bank）倒閉後，葉倫與其他聯邦官員試圖鞏固對美國銀行系統的信心。葉倫與其他聯邦監督機關動用緊急權力，對SVB與標誌銀行的未投保存款提供擔保，同時啟動新的聯邦儲備貸款計畫，讓銀行滿足客戶提款要求。

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根據演講稿摘錄，葉倫將表示，「為了保護範圍更廣的美國銀行系統，我們的介入是必要的。如果較小銀行遭遇存款擠兌，恐引發蔓延，類似的行動可能是必要且恰當的」。

美國財政部官員指出，自聯邦政府上週介入以來，地區銀行的存款外流已放緩，甚至扭轉。儘管如此，一些地區銀行仍面臨投資人深度質疑，第一共和銀行（First Republic Bank）的股價20日降至其歷史低點。此前，葉倫協助安排11家銀行對第一共和注資300億美元。

在她準備的演講稿中，葉倫料將告訴出席的銀行家，情況正逐漸穩定。根據演講稿摘錄，葉倫說：「情況正在穩定，美國銀行系統仍然穩健，聯準會（Fed）的融通機制以及貼現窗口借貸正按照預期運作，提供銀行系統流動性，地區銀行存款的總流出已穩定」。

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