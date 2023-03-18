華爾街日報：中國併購之王籲「大膽前進」，然後⋯⋯被消失

中國併購之王、華興資本創辦人包凡自上月被中國當局帶走後，迄今行蹤不明。（彭博、路透；本報合成）

2023/03/18 23:13

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報披露，中國「併購之王」、華興資創辦人包凡今年一月中旬帶著他的子女，出席北京其投資銀行的年度派對，他的子女當時演奏樂器，並演唱酷玩樂團（Coldplay）的熱門單曲「黃色」（Yellow），他鼓勵現場數百名員工「大膽前進」。幾週後，他消失不見。

包凡在該派對舉辦前幾天的1月9日，於微信留下他最後一條貼文，他恭喜「粉筆」公司香港上市，這家職業培訓服務供應商是其公司基金的投資組合企業。而在個人狀況下，包凡寫著：「如永生般逐夢，如末日般生活」。

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報導說，這位著手打造中國摩根大通的52歲銀行家，現在被關押於中共反貪機構控制的監禁系統內，無法與外界接觸。他的消失正值中國科技界對政府結束打壓的希望上升之際，而前經濟沙皇劉鶴出席達沃斯經濟論壇時，也重申中國對企業再度開放。然而包凡的被捕抹除了該善意，並讓中國的企業與金融圈不寒而慄。

雪梨科技大學中國研究中心副教授馮崇義說，「如同數以千計的其他人們，包凡抓住中國擁抱市場經濟的機會，靠著自己的專業能力達到成功，因此現在成功者人人自危，該威脅非常真實」。

私底下，包凡的親朋好友對於他的拘禁感到沮喪。他創辦並經營的華興資本規模相對小，因此受到政府如此監督並不尋常。包凡的同事、商業夥伴與親友對他的安危憂心忡忡，希望他能盡快公開露面，包凡一名好友說，「我覺得徹底幻滅」。

華爾街日報曾報導，包凡上月被中國當局帶走，協助調查華興資本前董事長叢林的涉貪案，叢林離開中國工商銀行（ICBC）一家子公司後，2020年加入華興資本。

當叢林任職ICBC時，某單位提供華興資本一筆2億美元貸款額度，調查人員欲釐清叢林任職華興資本董事長是否有對價關係。ICBC國際部門也是華興資本2018年首度公開募股（IPO）的保薦人，從中獲得該公司售股的費用。

中國當局沒有正式揭露上述任何訊息。顧問公司策緯諮詢（Trivium China）共同創辦人波爾克（Andrew Polk）說，「在中國真的存在正當程序（due process）風險；問題不在於這些公司執行長或董事長被帶走問訊，而是沒有人知道他們去哪裡，而且祕密進行，沒有事先警告，我們只有事後才知曉」。

中國併購之王、華興資本創辦人包凡自上月被中國當局帶走後，迄今行蹤不明。（彭博資料照）

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