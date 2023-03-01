中國多地爆發流感及諾羅病毒疫情 專家：今年情況較特殊

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，近期又有多地爆發甲型流感（H1N1）及諾羅病毒疫情。對此疾控專家稱，這是因今年情況較為特殊。（法新社）

2023/03/01 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，近期又有多地爆發甲型流感（H1N1）及諾羅病毒疫情。對此疾控專家稱，這是因今年情況較為特殊。

綜合中媒報導，國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅上月27日時指出，近期有不少省份出現流感及諾羅病毒感染等季節性傳染病的聚集性發生。根據北京疾控部門最新監測數據，近期流感疫情強度明顯上升，以上週來說，流感病例數量比起2019年同期上升78%，其中甲型流感（H1N1）占64%，甲型H3N2占35%，甲型病毒有絕對優勢，乙型僅占1%。

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報導指出，北京市疾控中心傳染病地方病控制所所長張代濤表示，北京市季節性流感疫情呈現明顯上升趨勢，但目前流行強度仍低於2018至2019年在12月份的流感高峰，未來的流行趨勢仍須進一步觀察。他也提到，流感的流行有自己的特點，一般會在當年的12月份出現流行高峰後下降，但在來年的春天疫情收尾前通常會再次出現小的波動。

張代濤也說，今年情況較為特殊，過去3年流感流行強度較低，人群感染率低的同時，人群的免疫水平也較低。伴隨著大中小學生開學，人群流動性增加，聚集活動頻繁，流感疫情活動強度才出現明顯的上升。

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