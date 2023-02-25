慘！女子幸運發現「心型洋芋片」 吃了才知與366萬擦身而過

洋芋片品牌「Walkers」推出尋找心型洋芋片活動，最高獎金高達10萬英鎊。（翻攝自推特）

2023/02/25 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國超市女員工薩格（Dawn Sagar）日前休息時間吃零食，意外發現了一片「心型」洋芋片，拍照傳給友人後就吃下肚，未料後來才發現錯失了獲得10萬英鎊（約366萬新台幣）獎金的抽獎機會。

綜合外媒報導，英國洋芋片品牌「Walkers」去年12月底開始舉辦「尋找愛心洋芋片」活動，只要民眾在3月20日以前在包裝內發現心型洋芋片，拍照並保存，就能參加10萬英鎊獎金抽獎。

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報導提到，儘管薩格幸運發現了心型洋芋片，但她不知道有這項活動，高興吃下肚，結果悲慘錯失抽獎資格，薩格一開始也相當懊悔，但後來則樂觀地說，「確實很傷心，但不是世界末日。」

「Walkers」也回應，對於薩格的狀況感到遺憾，但目前活動尚未結束，人人都還有機會找尋心型洋芋片參加抽獎。

Found a heart shaped crisp and fancy winning yourself £100,000 to get your year started off on a high? All you have to do is follow these steps! #LoveFromWalkers pic.twitter.com/b4lp8xxr9p — Walkers Crisps （@walkers_crisps） January 18, 2023

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