為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    慘！女子幸運發現「心型洋芋片」 吃了才知與366萬擦身而過

    洋芋片品牌「Walkers」推出尋找心型洋芋片活動，最高獎金高達10萬英鎊。（翻攝自推特）

    洋芋片品牌「Walkers」推出尋找心型洋芋片活動，最高獎金高達10萬英鎊。（翻攝自推特）

    2023/02/25 18:08

    〔即時新聞／綜合報導〕英國超市女員工薩格（Dawn Sagar）日前休息時間吃零食，意外發現了一片「心型」洋芋片，拍照傳給友人後就吃下肚，未料後來才發現錯失了獲得10萬英鎊（約366萬新台幣）獎金的抽獎機會。

    綜合外媒報導，英國洋芋片品牌「Walkers」去年12月底開始舉辦「尋找愛心洋芋片」活動，只要民眾在3月20日以前在包裝內發現心型洋芋片，拍照並保存，就能參加10萬英鎊獎金抽獎。

    報導提到，儘管薩格幸運發現了心型洋芋片，但她不知道有這項活動，高興吃下肚，結果悲慘錯失抽獎資格，薩格一開始也相當懊悔，但後來則樂觀地說，「確實很傷心，但不是世界末日。」

    「Walkers」也回應，對於薩格的狀況感到遺憾，但目前活動尚未結束，人人都還有機會找尋心型洋芋片參加抽獎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    目睹動物園遊客「洋蔥洋芋片」丟鬣狗 他出言相勸竟挨嗆沒水準
    2022/12/31 12:26

    目睹動物園遊客「洋蔥洋芋片」丟鬣狗 他出言相勸竟挨嗆沒水準
    健康網》薯條、洋芋片哪個熱量高？ 營養師：吸油率與切法有關
    2022/11/25 08:40

    健康網》薯條、洋芋片哪個熱量高？ 營養師：吸油率與切法有關

    高雄市國樂團攜手曹雅雯打造嶄新型態《雅歌幻影》音樂會
    嚇人！護士吃洋芋片見「白色長條物」 她驚呼：形似人類手指
    2022/10/28 10:38

    嚇人！護士吃洋芋片見「白色長條物」 她驚呼：形似人類手指
    你敢買嗎？業者推「陰道口味」洋芋片掀熱議
    2022/09/28 23:55

    你敢買嗎？業者推「陰道口味」洋芋片掀熱議
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播