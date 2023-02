慘！女子幸運發現「心型洋芋片」 吃了才知與366萬擦身而過

2023/02/25 18:08

〔即時新聞/綜合報導〕英國超市女員工薩格(Dawn Sagar)日前休息時間吃零食,意外發現了一片「心型」洋芋片,拍照傳給友人後就吃下肚,未料後來才發現錯失了獲得10萬英鎊(約366萬新台幣)獎金的抽獎機會。

綜合外媒報導,英國洋芋片品牌「Walkers」去年12月底開始舉辦「尋找愛心洋芋片」活動,只要民眾在3月20日以前在包裝內發現心型洋芋片,拍照並保存,就能參加10萬英鎊獎金抽獎。

報導提到,儘管薩格幸運發現了心型洋芋片,但她不知道有這項活動,高興吃下肚,結果悲慘錯失抽獎資格,薩格一開始也相當懊悔,但後來則樂觀地說,「確實很傷心,但不是世界末日。」

「Walkers」也回應,對於薩格的狀況感到遺憾,但目前活動尚未結束,人人都還有機會找尋心型洋芋片參加抽獎。

Found a heart shaped crisp and fancy winning yourself £100,000 to get your year started off on a high? All you have to do is follow these steps! #LoveFromWalkers pic.twitter.com/b4lp8xxr9p