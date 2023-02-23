家事大減39％？ 專家：2033機器人會接手

AI專家預測到2033年，約39%的家事會由機器人接手。（路透社）

2023/02/23 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕專家們預估，在十年內，人們可以省下大約39％做家事的時間，就連照顧自己最在乎的人也能靠自動化服務代勞。

根據英國《BBC》 報導，由英國牛津大學與日本御茶水女子大學共同合作，研究團隊邀請29位英國的AI專家與36位日本的AI專家幫忙，預測10年內常見家務上自動化的程度。專家們預測，網路購物可能是最常見的自動化服務，相對來說，照顧老人或小孩是AI比較難發揮的項目。

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研究員發現，相較於女性英國專家，男性英國專家普遍對家務自動化抱持樂觀態度，但日本的專家，不論男女，情況卻剛好相反。

研究提到，家庭自動化可以節省很多做家務的時間。在英國，符合工作年齡的男性與女性的家務工作份量相等，但是日本男性做家務的比例不到一半。

英國牛津大學專門研究AI的副教授赫托格（Ekaterina Hertog）認為，有自動化服務減輕女性的家務壓力，可以有效促進性別平等。

赫托格也提到，這些科技的花費不是人人都負擔得起，如果只有少部分人有能力使用，將會造成空閒時間的不平等加劇。她認為，社會需要去意識到家庭自動化的爭議，例如大量自動化帶來的隱私安全問題，「我們的社會還沒準備好應付這四面而來的隱私襲擊」。

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