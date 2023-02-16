日本澡堂瓦斯費上漲5成 業者苦喊「要撐不住了！」

「和光浴場」貼出上個月的瓦斯帳單，表示現今營運面臨困難。（圖擷取自和光浴場官網）

2023/02/16 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本物價飆漲，人民、業者皆苦不堪言。一家浴場業者近日在社群平台分享1張瓦斯帳單照，表示在今年1月份的瓦斯費，就高達219萬6672日圓（約新台幣50萬1209元），讓業者苦喊撐不住，「若再持續上漲，可能會有倒閉潮」。

據日媒《まいどなニュース》報導，位於大阪市西城區的錢湯「和光浴場」，近日在官方推特上貼出上個月的瓦斯帳單，內容指出，因近期瓦斯費高漲，若將電費、水費、人事等費用結算，對比過去同期的140萬日圓（約新台幣31萬），直接上漲5成左右，讓他們感到進退兩難。

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和光浴場於推特中表示，目前浴場1個月得付約400萬日幣（約新台幣91萬元）的成本，然而，1位客人的入場費為490日圓（約新台幣111元），現今因瓦斯費大漲，1個月至少要有8000位客人消費才能勉強持平，但如果真的來了許多客人，熱水也因此耗盡，不僅無濟於事，也嚴重影響服務品質。

和光浴場表示，希望日本政府儘快介入，穩定瓦斯的價格，以免此行業爆發倒閉潮。

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