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    歐洲議會通過法案 2035年起禁售燃油車

    歐盟去年達成協議，2035年開始將禁止銷售新的汽油、柴油車，歐洲議會14日也批准，禁止販售汽柴油新車的法案通過。（彭博資料照）

    歐盟去年達成協議，2035年開始將禁止銷售新的汽油、柴油車，歐洲議會14日也批准，禁止販售汽柴油新車的法案通過。（彭博資料照）

    2023/02/15 07:45

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟去年達成協議，2035年開始將禁止銷售新的汽油、柴油車，在各成員國已批准有關法案後，歐洲議會14日也批准法案通過，歐盟將力拚本世紀中全面禁止排放二氧化碳車輛上路。

    為應對氣候變遷，歐盟成員國、歐洲議會和歐盟執委會去年10月間一致同意，汽車製造商必須在2035年以前實現100%脫碳，歐盟各成員國也批准有關禁售汽柴油新車的法案，但在歐洲議會（The European Parliament）仍受到最大團體保守派議員的反對。

    不過14日時2035年起禁止販售汽柴油新車的法案，已獲得歐洲議會批准。在法案通過後，接下來即將召開的歐盟部長級會議也會正式立法，預計3月將獲得成員國的最終批准。

    歐盟執行委員會（European Commission）副主席堤孟思（Frans Timmermans）對歐洲議會議員發出警告，從去年到今年結束前，中國將在國際市場上推出80款電動車，並指電動車價格將越來越可負擔，強調「我們不能輸，我們不想把這個必要產業拱手讓給外人」。針對反對者質疑，歐洲電動車的電池都是由外國競爭者製造，堤孟思則回應，在歐盟當局支持的投資加持下，歐洲電池產量將提高。

    不過反對新法的人士指出，包含業者或許多駕駛人，都還沒準備好接受如此猛烈的切斷內燃機車輛的製造，並指這可能危及數十萬人的工作。中間偏右歐洲人民黨（European People's Party, EPP）歐洲議會議員吉西克（Jens Gieseke）指出，在德國有60萬人在內燃機製造業工作，實施新法可能讓這些人的飯碗不保，他也呼籲歐盟執委會，重新考慮將禁令擴大至卡車與巴士的計畫。

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