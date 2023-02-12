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    挖一半瓦礫傾瀉而下……土耳其搜救隊員活埋畫面曝

    土耳其搜救人員被活埋的瞬間。（圖擷自路透推特）

    土耳其搜救人員被活埋的瞬間。（圖擷自路透推特）

    2023/02/12 15:14

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其6日發生規模7.8強震，造成境內和敘利亞超過2.8萬人罹難，救援人員持續在瓦礫堆中尋找生還者的跡象，土耳其哈泰省（Hatay）11日傳出搜救人員挖掘到一半被二度坍塌瓦礫活埋的消息，所幸在經過搜救人員們的搶救下，遭活埋隊員被順利救出。

    綜合外媒報導，從影片中可以看到，一群穿著紅色衣服的搜救人員，他們在一棟倒塌建築的殘骸中，徒手將磚瓦、鋼筋等物品搬開，試圖找到受困在瓦礫中的生還者，但挖到一半時上方的瓦礫突然大量落下，圖根（Batuhan Tugen）因為反應不及當場被瓦礫埋住，所幸圖根的夥伴在坍塌停止後馬上將他救出，目前圖根沒有大礙。

    土耳其南部6日發生規模7.8強震後至今已6天，死亡人數不斷上升，土耳其政府統計，土耳其震災死亡人數已上升至2萬4617人，至少有8萬人受傷。敘利亞方面，敘利亞民防組織「白頭盔」指出，敘利亞已確認的死亡總人數為3575人，其中被叛軍控制的西北區域共有2167人死亡，政府控制區內則有1408人死亡。

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