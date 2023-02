挖一半瓦礫傾瀉而下……土耳其搜救隊員活埋畫面曝

2023/02/12 15:14

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其6日發生規模7.8強震,造成境內和敘利亞超過2.8萬人罹難,救援人員持續在瓦礫堆中尋找生還者的跡象,土耳其哈泰省(Hatay)11日傳出搜救人員挖掘到一半被二度坍塌瓦礫活埋的消息,所幸在經過搜救人員們的搶救下,遭活埋隊員被順利救出。

綜合外媒報導,從影片中可以看到,一群穿著紅色衣服的搜救人員,他們在一棟倒塌建築的殘骸中,徒手將磚瓦、鋼筋等物品搬開,試圖找到受困在瓦礫中的生還者,但挖到一半時上方的瓦礫突然大量落下,圖根(Batuhan Tugen)因為反應不及當場被瓦礫埋住,所幸圖根的夥伴在坍塌停止後馬上將他救出,目前圖根沒有大礙。

土耳其南部6日發生規模7.8強震後至今已6天,死亡人數不斷上升,土耳其政府統計,土耳其震災死亡人數已上升至2萬4617人,至少有8萬人受傷。敘利亞方面,敘利亞民防組織「白頭盔」指出,敘利亞已確認的死亡總人數為3575人,其中被叛軍控制的西北區域共有2167人死亡,政府控制區內則有1408人死亡。

Rescue-team member Batuhan Tugen, who was trying to reach survivors in the wreckage in Hatay, Turkey, was buried under rubble after debris fell on his team. His teammates rescued Tugen, who suffered no major injuries pic.twitter.com/kpwasjQhYn