為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登親近東南亞策略奏效 民眾對美好感度大勝中國

    菲律賓民眾對美好感度接近8成，高於所有東南亞國家。（美聯社資料照）

    菲律賓民眾對美好感度接近8成，高於所有東南亞國家。（美聯社資料照）

    2023/02/10 16:39

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）一項最新民調顯示，美國總統拜登政府加強與東南亞國家的互動已展現成效，多年來一直不願在美國與中國之間選邊站的東南亞民眾，如今在這2國中大多選擇靠攏美國。

    《美國之音》（VOA）10日報導，尤索夫伊薩東南亞研究所9日公布的年度民調顯示，美國在東南亞國家的受歡迎程度已從去年的57％上升到61.1％，在菲律賓（78.8％）、越南（77.9％）、柬埔寨（73.1％）、緬甸（67.8％）、新加坡（61.1％）、寮國（58.9％）及泰國（56.9％）都比中國更受歡迎。

    中國在上述國家受歡迎程度相對低落，僅在汶萊、馬來西亞和印尼等3國勝過美國，比率分別為55％、54.8％及53.7％。本年度調查一共訪問1308位東南亞國家民眾。

    該所高級研究員兼東盟研究中心協調員佘麗蓮指出，2020年的調查發現，77％受訪者認為美國在前總統川普任內與東南亞的互動大幅減少，今年則有40％受訪者認為拜登政府與東南亞的往來明顯增加，「拜登政府在東南亞地區的處境，大大優於前任。」

    據報導，由於中國近年來在南海大秀軍事肌肉，並持續在台灣周邊海空域增加對台灣的軍事壓力與恫嚇，美國政府不斷擴大在南海及東亞的軍事部署，此舉受到對中國軍力擴張感到憂慮的東南亞國家政府和民眾歡迎。

    該所調查也發現，中國在東南亞國家中仍被視為影響力和戰略力量超強的國家，但是抱持這個看法的民眾佔比，已從去年的54.4％下降至今年的41.5％。在那些認為與中國關係將會改善的東南亞國家民眾中，近半數同時擔心中國影響力可能成為一個「潛在問題」。

    不過，美國也並非無後顧之憂。儘管東南亞民眾在維護基於規則的秩序和堅持國際法方面，仍視美國為最佳夥伴，但抱持這種看法的人，已從去年的36.6％，下跌至今年的27.1％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美調查發現：4中企利用東南亞規避美太陽能板關稅
    2022/12/04 11:42

    美調查發現：4中企利用東南亞規避美太陽能板關稅
    中企洗產地？美國擬對東南亞4國太陽能板課關稅
    2022/03/29 10:08

    中企洗產地？美國擬對東南亞4國太陽能板課關稅

    行政中心＋捷運 雙箭添三重房市話題
    美中選邊站？調查：東南亞國家傾向與美結盟
    2021/02/16 16:24

    美中選邊站？調查：東南亞國家傾向與美結盟
    自由開講》漢光演習的意義：加強台灣地緣戰略的論述
    2020/07/20 10:55

    自由開講》漢光演習的意義：加強台灣地緣戰略的論述

    景氣連兩藍 統一台股基金進場好時機
    星國航展美推銷軍火 籲東南亞對中「硬起來」
    2018/02/06 06:00

    星國航展美推銷軍火 籲東南亞對中「硬起來」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播