拜登親近東南亞策略奏效 民眾對美好感度大勝中國

菲律賓民眾對美好感度接近8成，高於所有東南亞國家。（美聯社資料照）

2023/02/10 16:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）一項最新民調顯示，美國總統拜登政府加強與東南亞國家的互動已展現成效，多年來一直不願在美國與中國之間選邊站的東南亞民眾，如今在這2國中大多選擇靠攏美國。

《美國之音》（VOA）10日報導，尤索夫伊薩東南亞研究所9日公布的年度民調顯示，美國在東南亞國家的受歡迎程度已從去年的57％上升到61.1％，在菲律賓（78.8％）、越南（77.9％）、柬埔寨（73.1％）、緬甸（67.8％）、新加坡（61.1％）、寮國（58.9％）及泰國（56.9％）都比中國更受歡迎。

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中國在上述國家受歡迎程度相對低落，僅在汶萊、馬來西亞和印尼等3國勝過美國，比率分別為55％、54.8％及53.7％。本年度調查一共訪問1308位東南亞國家民眾。

該所高級研究員兼東盟研究中心協調員佘麗蓮指出，2020年的調查發現，77％受訪者認為美國在前總統川普任內與東南亞的互動大幅減少，今年則有40％受訪者認為拜登政府與東南亞的往來明顯增加，「拜登政府在東南亞地區的處境，大大優於前任。」

據報導，由於中國近年來在南海大秀軍事肌肉，並持續在台灣周邊海空域增加對台灣的軍事壓力與恫嚇，美國政府不斷擴大在南海及東亞的軍事部署，此舉受到對中國軍力擴張感到憂慮的東南亞國家政府和民眾歡迎。

該所調查也發現，中國在東南亞國家中仍被視為影響力和戰略力量超強的國家，但是抱持這個看法的民眾佔比，已從去年的54.4％下降至今年的41.5％。在那些認為與中國關係將會改善的東南亞國家民眾中，近半數同時擔心中國影響力可能成為一個「潛在問題」。

不過，美國也並非無後顧之憂。儘管東南亞民眾在維護基於規則的秩序和堅持國際法方面，仍視美國為最佳夥伴，但抱持這種看法的人，已從去年的36.6％，下跌至今年的27.1％。

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