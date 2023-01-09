台海軍情》美智庫24次兵推中國2026攻台 解放軍恐以失敗告終

美智庫24次兵推中國2026年攻台，得出解放軍很可能會以失敗告終的結論。美軍太平洋艦隊示意圖。（法新社）

2023/01/09 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS），對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，是歷來最大規模的兩岸戰爭模擬之一，最終認為解放軍很可能會以失敗告終，而美國、中國、台灣都在這場戰事中付出慘烈代價。

據《CNN》報導，CSIS表示，在大多數的兵推當中，美國海軍損失了2艘航空母艦和10至20艘大型軍艦，大約3200名美軍在為期3週的戰鬥中喪命。被捲入的日本可能會損失超過100架戰鬥機和26艘軍艦，駐日美軍基地也會遭受中國攻擊。

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另一方面，中共軍隊同樣遭受重大損失，兩棲部隊的核心組成將被毀滅，約有1萬名士兵陣亡，損失155架戰鬥機和138艘主要軍艦，數以萬計的軍人被俘虜。

台灣陸軍則估計會有3500人傷亡，海軍4艘驅逐艦和22艘巡防艦共26艘全部被擊沉，雖然台軍不會被擊潰但戰力受到嚴重打擊，台灣的電力和基礎設施也遭摧毀。

CSIS指出，美台軍隊若要防止中國佔領台灣，必須要做到4個條件，分別是台灣的地面部隊必須要能打擊解放軍的灘頭陣地、美軍屆時能使用日本基地作戰、美軍必須部署遠程反艦飛彈摧毀中共軍艦、美軍必須在第一時間介入。

另外，CSIS直指台灣並沒有「烏克蘭模式」，因為一旦開戰任何部隊或物資都不可能運送台灣，這和烏克蘭能夠接收美國及西方盟友源源不斷的物資不同。

兵推項目負責人之一的坎森（Mark Cancian）表示，「無論台灣人要用什麼來打仗，他們必須在戰爭開始時就擁有。」

CSIS建議，若美國想要在台海衝突當中取得成功，必須要儘快採取行動，其中包括加強美軍在日本和關島的基地抵禦中國飛彈襲擊，將海軍轉型成更小、生存能力更強的軍艦、優先考慮潛艇和轟炸機部隊、部署較便宜的戰鬥機並讓台灣用更平價的武器武裝軍隊，畢竟昂貴的軍艦在中國第一波打擊中不太可能倖存。

CSIS強調，進行兵推並非暗指台海戰爭不可避免，中國可能會對台灣採取外交孤立、灰色地帶壓迫（例如軍機繞台、資訊戰、假消息等等）或經濟打壓的策略。另一方面，即使兵推顯示攻擊方應該不會成功，戰爭還是有可能會發生。

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