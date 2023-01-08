超萌！演唱會嗨翻狂跳 土撥鼠無奈：可以別震了嗎

眾人意外在會場地面發現一個小洞，裡面有一張毛茸茸的厭世小臉正往外瞧。（翻攝自Tiktok）

2023/01/08 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士露天聖加侖（Open Air St. Gallen）音樂節是瑞士規模最大、舉辦時間最長的露天節日之一，每年參與人數都超過10萬人。國外就有名網友在抖音分享熱鬧的影片畫面，卻在地板上出現一張厭世小臉向外望，可愛模樣融化一票人。

這位名為丹尼爾（Daniele）的網友在抖音分享，參加瑞士露天聖加侖音樂節熱鬧滾滾的現場影片，眾人意外在會場地面發現一個小洞，裡面有一張毛茸茸的厭世小臉正往外瞧，原來是一隻土撥鼠像是被吵醒的「厭世模樣」，無奈表情讓丹尼爾笑稱：「音樂節來了一個特別嘉賓」。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，大批網友笑翻表示「你們一直跳動就像樓上鄰居製造噪音」、「土撥鼠：該死的人類快放過我家天花板！」、「一臉沒睡飽的樣子」、「你們這群人快滾出去我家！」、「請你小聲點好嗎？我們想睡在這裡」、「可憐的小東西」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法