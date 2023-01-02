講話出現南韓口音！ 北韓學生慘遭退學、送去挖礦

美媒披露，北韓去年12月有4名學生因講話出現南韓口音，被強行退學，並送去礦坑勞改。（法新社）

2023/01/02 15:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓娛樂流行文化近年風行全球，唯獨北韓視如敝屣。美國《自由亞洲電台》（RFA）1日引述北韓消息來源披露，北韓學生若講話時出現南韓口音或使用南韓語彙，就會被逐出學校，送去礦場挖礦！

北韓內部人士向RFA表示，上個月有4名學生被抓到講手機時，用較輕柔的腔調說話，還使用南韓人常用的親密稱謂，結果直接被退學、送去挖礦。這些學生很有可能是收聽北韓法律禁止的歌曲、電影或戲劇節目，像是《愛的迫降》、《魷魚遊戲》等，才習得這些說話方式。據了解，這些南韓影視素材都是被存在USB中，偷偷帶進北韓。雖然北韓學生普遍認為講話帶南韓口音比較「潮」，但當局視為反革命罪行。

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咸鏡北道一名居民表示，（北韓勞動黨）中央委員會將使用「傀儡口音」的現象，定義為「支持敵人將資產階級意識形態和文化滲透進北韓的陰謀」，視此為不可原諒的行為。

該居民表示，以前只要被抓到講話出現南韓口音，就會被要求寫悔過書，保證不會再犯，但當局隨後下令採取強烈的反制措施，認定這個現象是反革命罪行，可能瓦解國家內部事務。

北韓在2020年12月通過《反對反動思想文化法》，凡是以南韓方式說話、書寫或歌唱，最高可判處2年勞動教化。當局之後又提高刑罰強度，被抓到觀看南韓影片最高可判處15年勞動教化，散布者甚至可能被判處死刑。事實上，當局去年10月就以散播南韓電影或電視節目為由，下令處決2名青少年。

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