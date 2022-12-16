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    英國防參謀長：應防中國軍力擴及大西洋

    2022/12/16 01:21

    〔中央社〕英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金示警，一旦北極冰層融化大幅縮短歐、亞洲之間的航行時間，中國軍力將更容易投射至大西洋。

    他透露，英國或許有必要在印太區域常態部署航空母艦、成為盟軍航艦打擊群的核心部分。

    英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）昨天晚間舉行國防事務圈年度盛事「國防參謀長講談」，拉達金（Tony Radakin）發表演說並接受聽眾提問時作以上表示，聽眾包含英國及外國軍方人士、專家學者、軍工業代表。

    俄烏戰爭爆發至今已近10個月，支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略依然在英國各界享有廣大共識；首相蘇納克（Rishi Sunak）10月下旬就任後，首位通話的外國領袖就是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），且上任不到一個月即訪問基輔，外相柯維立（James Cleverly）隨後跟進，拉達金則已3度訪烏，昨晚與會各方也高度關注俄烏戰爭及其效應和可能發展。

    拉達金提到，7月以來，英國境內已有近1萬名來自烏克蘭的士兵接受培訓；投入英國所主導訓練計畫的國家有瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、立陶宛、荷蘭、加拿大、紐西蘭，明年1月還會有澳洲加入。

    不過，除了俄羅斯，挑戰世界秩序的還有其他政權，拉達金點名向俄方提供投彈無人機等軍援的伊朗、試圖為俄方走私砲彈的北韓，以及「心照不宣」支持俄羅斯的中國。

    他提到，持續擴軍與擴充核武和飛彈軍火庫之餘，中國結合經濟力量與在國際機制的影響力，在印太區域擴張威嚇勢力、主張有權控制南海80%水域，並對台灣擺出侵略姿態。

    拉達金指出，俄羅斯、伊朗、北韓及中國引發的危機和挑戰是相互扣連的。歐洲與太平洋區域的安全難以分割，歐洲不能只顧自家後院，將世界其他地方的事務丟給美國操心。

    「歐洲受惠於美國的慷慨大方」，拉達金說。不同於部分歐洲國家主張歐洲不應被美國或美中對抗「綁架」，拉達金指出，一旦美國考慮更大幅度地「轉向印太」，北大西洋公約組織（NATO）各歐洲成員國勢必得在10年期間投入超過3000億美元，才有可能追上美國現階段對歐洲安全的投資強度。

    另一方面，拉達金示警，中國軍力未來有可能直驅大西洋。

    他說，北極冰層融化不僅將導致各國激烈競爭掌控新的礦產與資源，新浮現的航線也將縮短歐、亞洲之間的航行時間至現在的一半，中國的軍力自然會開始向大西洋擴張。

    拉達金主張，英國軍方應放眼全球，具備大格局思考及應對全球性挑戰的能力；一旦作為聯合國安全理事會常任理事國、世界第6大經濟體、擁有核武並因此肩負全球責任的英國成為耽溺於向內看、對外界事務視而不見、謹小慎微的國家，威權主義就會受到鼓舞，而最終英國還是得為此付出代價。俄烏戰爭已驗證這個道理。

    他提到，去年9月成立的英國、美國、澳洲三方安全合作機制AUKUS不僅是在科技與戰略層次回應存在於印太區域的挑戰，一旦運用得宜，也能強化英國本身的核能力、擴大潛艦編制，最終這將有助英國對北約作出更多貢獻以及在印太區域的軍力展示。（編輯：楊昭彥）1111216

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