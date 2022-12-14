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    拜登簽法案挺「 同性、跨種族婚姻」 盼消除仇恨

    美國總統拜登簽署《尊重婚姻法》，保障同性和跨種族婚姻權利，並稱愛是仇恨唯一解藥。（法新社）

    美國總統拜登簽署《尊重婚姻法》，保障同性和跨種族婚姻權利，並稱愛是仇恨唯一解藥。（法新社）

    2022/12/14 09:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登於本月13日簽署《尊重婚姻法》，法案保障LGBTQ+族群、跨種族的結婚權益，拜登希望透過此法案「消弭大眾對於不同性傾向的仇恨」，稱愛是仇恨唯一解藥。

    根據英國《衛報》 報導，拜登在簽署該法案之前，曾公開表示「這項法律以及其所捍衛的愛打擊了一切形式的仇恨」。參與簽署法案的成員包括民主黨議員鮑德溫（Tammy Baldwin），她是該法案的主要發起人，亦是參議院首位公開同性戀身份的議員。

    這項具有歷史意義的《尊重婚姻法》保障「同性、跨種族婚姻權利」，禁止聯邦政府及各州政府因性別、種族或族裔否認其合法結婚的有效性。自1996年開始至今的《婚姻保護法》也遭廢除，該法將婚姻定義為1男1女的結合，並拒絕提供同性伴侶聯邦福利。

    拜登稱讚《尊重婚姻法》的創立，認為此舉代表每一種性傾向的愛將受到保護與尊重，美國也會朝著這個方向努力邁進，建設一個體面的、有尊嚴的、承認各種不同的愛的國家。

    拜登被認為是「最支持平等」的總統，拜登擔任前總統歐巴馬副手時，就曾表態支持同性婚姻，歐巴馬也在拜登表態後宣布支持同性婚姻。

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