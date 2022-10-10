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    諾貝爾經濟學獎揭曉！美國3學者研究降低金融危機風險獲獎

    2022年諾貝爾經濟學獎由猶太裔美國經濟學家柏南克、美國經濟學家戴蒙德及迪布維格共同獲獎。（圖取自諾貝爾官方推特）

    2022年諾貝爾經濟學獎由猶太裔美國經濟學家柏南克、美國經濟學家戴蒙德及迪布維格共同獲獎。（圖取自諾貝爾官方推特）

    2022/10/10 18:03

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年諾貝爾經濟學獎（Economic sciences）今天（6日）揭曉得主，由猶太裔美國經濟學家柏南克（Ben S. Bernanke）、美國經濟學家戴蒙德（Douglas W. Diamond）及迪布維格（Philip H. Dybvig）共同獲獎。獲獎者除了能抱回獎牌、獲獎證書，還將獲得1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬）獎金。

    諾貝爾官方表示，美國聯邦準備理事會前主席柏南克、美國金融協會前主席戴蒙德和耶魯大學前教授迪布維格3人對「銀行和金融危機」（ banks and financial crises）的研究而獲獎，他們的研究結果對降低金融危機、經濟蕭條風險有貢獻，「1930年代的大蕭條導致全球經濟癱瘓多年，多虧今年獲獎者的研究見解，我們能更好應對未來可能發生的金融危機。」

    另外，戴蒙德和迪布維格一同於1983年提出「戴蒙德·迪布維格模型（Diamond–Dybvig model）」，此為有關銀行擠兌以及金融危機的重要經濟模型。該模型以博弈論為基礎對銀行業的擠兌行為進行分析，證明銀行存款合約可以提供優於其他交易市場的資金分配，凸顯出金融危機期間，避免銀行倒閉至關重要。

    去年諾貝爾經濟學獎由美國經濟學家卡德（David Card）、安格里斯特（Joshua D. Angristand）因本斯（Guido W. Imbens）共同獲獎。其中卡德因勞動經濟學（labour economics）實證研究的貢獻獲獎，一人獨得一半獎金；另外2人則是對因果關係分析方法論有所貢獻而獲獎，平分另一半獎金。

    諾貝爾獎依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）遺囑而創立，自1901年開始頒發，今年已是第121週年，不過經濟學獎並非諾貝爾在遺囑中提到的5大領域獎項，該獎是由瑞典中央銀行於其成立300週年時所設立，目的是表彰經濟學領域傑出研究者，於1969年首次頒獎。自本月3日至今，諾貝爾獎已頒完全部獎項。

    2022年諾貝爾經濟學獎由猶太裔美國經濟學家柏南克、美國經濟學家戴蒙德及迪布維格共同獲獎。（美聯社；本報合成）

    2022年諾貝爾經濟學獎由猶太裔美國經濟學家柏南克、美國經濟學家戴蒙德及迪布維格共同獲獎。（美聯社；本報合成）

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