諾貝爾經濟學獎揭曉！美國3學者研究降低金融危機風險獲獎

2022/10/10 18:03

〔即時新聞/綜合報導〕2022年諾貝爾經濟學獎(Economic sciences)今天(6日)揭曉得主,由猶太裔美國經濟學家柏南克(Ben S. Bernanke)、美國經濟學家戴蒙德(Douglas W. Diamond)及迪布維格(Philip H. Dybvig)共同獲獎。獲獎者除了能抱回獎牌、獲獎證書,還將獲得1000萬瑞典克朗(約新台幣2870萬)獎金。

諾貝爾官方表示,美國聯邦準備理事會前主席柏南克、美國金融協會前主席戴蒙德和耶魯大學前教授迪布維格3人對「銀行和金融危機」( banks and financial crises)的研究而獲獎,他們的研究結果對降低金融危機、經濟蕭條風險有貢獻,「1930年代的大蕭條導致全球經濟癱瘓多年,多虧今年獲獎者的研究見解,我們能更好應對未來可能發生的金融危機。」

另外,戴蒙德和迪布維格一同於1983年提出「戴蒙德·迪布維格模型(Diamond–Dybvig model)」,此為有關銀行擠兌以及金融危機的重要經濟模型。該模型以博弈論為基礎對銀行業的擠兌行為進行分析,證明銀行存款合約可以提供優於其他交易市場的資金分配,凸顯出金融危機期間,避免銀行倒閉至關重要。

去年諾貝爾經濟學獎由美國經濟學家卡德(David Card)、安格里斯特(Joshua D. Angristand)因本斯(Guido W. Imbens)共同獲獎。其中卡德因勞動經濟學(labour economics)實證研究的貢獻獲獎,一人獨得一半獎金;另外2人則是對因果關係分析方法論有所貢獻而獲獎,平分另一半獎金。

諾貝爾獎依瑞典炸藥發明人諾貝爾(Alfred Nobel)遺囑而創立,自1901年開始頒發,今年已是第121週年,不過經濟學獎並非諾貝爾在遺囑中提到的5大領域獎項,該獎是由瑞典中央銀行於其成立300週年時所設立,目的是表彰經濟學領域傑出研究者,於1969年首次頒獎。自本月3日至今,諾貝爾獎已頒完全部獎項。

