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    環台軍演四型號飛彈混合打擊 盤點解放軍主戰東風飛彈

    東風-17高超音速飛彈。（歐新社）

    東風-17高超音速飛彈。（歐新社）

    2022/08/05 12:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國昨起展開環台軍演引發全球關注，當中重要項目之一為演訓「東風飛彈」打擊能力，發射東風-17、東風-11、東風-15B、東風-16共四款型號、11枚飛彈。

    東風飛彈為中國主戰地對地飛彈，種類涵蓋短、中、長程。是藉由蘇聯所提供的蘇制R-2型飛彈及其相關資源所仿造生產而出。名稱出自中共前領導人毛澤東所說過的「東風（社會主義）壓倒西風（帝國主義）」。在中國民間被戲稱為「東風快遞」，此名還獲得中國官方認可並使用。

    東風-17

    東風-17是一款高超音速飛彈，射程約1800至2500公里，利用高超音速滑翔飛行的能力，進行類似「水漂」式的特殊飛行，令傳統反彈道飛彈系統難以估測其具體位置，首次於2019年中華人民共和國70周年國慶閱兵式上亮相。

    東風-11

    東風-11為解放軍主要使用的一款公路機動短程彈道飛彈，首次亮相是在1999年50周年國慶大會閱兵式，技術曾出口至巴基斯坦和印尼。後續逐漸由東風-16取代。

    東風-15B

    與東風-11同為共軍主要使用的短程彈道飛彈，另有A/B/C三型共四款型號。其開發受惠於美英聯中制俄戰略，採用了美國全球定位系統的民用版訊號作為末端制導的手段。在96第三次台海危機中發射至少10枚。

    東風-16

    東風-16為中程彈道飛彈，服役後逐漸取代較老舊的東風-11、15，具有全數位化發射系統，本身為固體火箭且發射準備時間短，短時間就能突襲進攻，外傳還能搭載小型核武或生化武器。共軍宣稱東風-16可突破我愛三飛彈攔截。前國防部長馮世寬曾說有能力將其攔截擊落。

    東風-41

    東風-41為陸基洲際彈道飛彈（ICBM），與東風-17同為中國國慶70周年閱兵登場，分為公路版和鐵路版，可分別瞄準多個目標，最大射程可達1.5萬公里，發射後30鐘內可攻擊美國本土，在設計階段就是以突破美國飛彈防禦系統為目標。

    資料來源：維基百科

    東風-41是針對美國設計的洲際彈道飛彈。（歐新社）

    東風-41是針對美國設計的洲際彈道飛彈。（歐新社）

    東風-16是對台彈道飛彈之一。（美聯社）

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