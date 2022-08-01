避免鴉片類止痛藥成癮！ 科學家開發「植入式」止痛裝置

該裝置是外型材質柔軟的螺旋狀物，寬度只有5公釐。（圖擷取自西北大學官網）

2022/08/01 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對手術後及嚴重外傷常見的醫療止痛方法，包括鴉片類（opioid）止痛藥，這類藥物緩解疼痛效果佳，但容易造成成癮問題。其次是物理性冷療法（cryotherapy），以及電刺激止痛，不過兩者沒辦法精準針對造成疼痛的神經元治療，而且可能還會因為外加刺激，造成體內組織損傷。

美國西北大學生物醫學工程研究團隊，近期在科學期刊《Science》發表了一項植入體內的止痛裝置，可藉由阻斷神經痛覺傳導方式，讓慢性病或手術後病患不需依賴成癮性高的止痛藥物。

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研究人員利用液體微流控（microfluidic）與蒸散原理，讓螺旋形的微型植入裝置可以精準緩解目標神經元的疼痛反應，該裝置可傳導電子訊號，因此植入體內後可以讓病患用手機或其他電子裝置隨時操控。這項裝置不但不需採用任何止痛藥物，沒有產生藥物成癮問題，此外裝置成分可在生物體中分解，不會造成體內負擔。

這項裝置運作的基本原理，是利用液體冷凝功能誘導疼痛神經元上的液體蒸發，蒸散作用使得神經元溫度下降，進而緩解疼痛訊號的傳遞。該裝置作用的目標是周邊神經元，因為周邊神經負責串連大腦、脊髓跟其他身體部位的訊號傳遞，只要阻斷少數神經元的傳遞功能，就能有效減緩全身性疼痛。

這款材質對於需要進行多次手術，或是截肢後需要復健的病患，都有良好的療效，減少這類型病患使用嗎啡等鴉片類高成癮性止痛藥的後遺症。

領導這項研究的生物工程權威學者羅傑斯（John A. Rogers）指出，這項創新止痛植入式醫材有 2 項主要優勢，第一，其成分是生物可相容、水溶性材質，植入後可以在數週後自行分解，而不需要藉由額外手術取出。

第二，該裝置是外型材質柔軟的螺旋狀物，寬度只有5公釐，可以緊密纏繞、包覆目標神經元，甚至在軟組織的深處也可作用，並再透過遠距感測設備操作降溫強度，達到精準減緩痛覺訊號傳遞的效果。

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