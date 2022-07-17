萬人參與首爾酷兒文化節 與基督教、保守陣營爆言語衝突

人們不畏風雨參加「第23屆首爾酷兒文化節」聲援LGBTQ+社群。（法新社）

2022/07/17 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕睽違3年，南韓LGBTQ+的盛會「第23屆首爾酷兒文化節」於16日展開，上萬人參與該活動表達對LGBTQ+族群的支持，連美國駐韓大使、紐西蘭駐韓大使也都參加；另一方面，南韓基督教團體跟保守派陣營也於同時同地抗議同志族群對傳統宗教價值造成危險，雙方人馬爆發激烈言語衝突。

綜合外媒報導，隨著南韓政府對防疫政策的解禁，首爾酷兒文化節終於睽違3年以實體的形式盛大舉辦，人們揮舞著彩虹的旗幟、不分男女皆裝戴著美麗的妝容與衣裳，儘管還下著滂沱大雨，人們依舊上街展現LGBTQ+族群的獨特魅力。而今年的標語為「活下去吧、在一起吧、向前走吧」。

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美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）也參與了盛會，表示這是美國為了要終結歧視所給出的堅定承諾，也同時是為了要確保每個人都能夠被尊重及受到人道對待，他說：「我們不能讓任何人被留在後頭，我們將會與你們一同為了平等與人權而奮戰。」

紐西蘭駐韓大使特諾（Philip Turner）也在這場盛會出席，他與同性伴侶一起上台表示：「包含任何的性傾向，所有人應該過著自由無拘的生活。」

根據主辦方供稱，該活動總共有高達13萬5000人參加，而警方所統計的參與人數則為1萬4000人。

而在首爾市政廳廣場的另一端，基督教團體跟保守派陣營也聚集了群眾在路上抗議，他們身著白色的衣服，手持著反對制訂《反歧視法》的標語抗議。警方估計也有1萬5000多人參加。

參與首爾酷兒文化節的群眾與保守派陣營有短暫且零星的衝突，但是南韓警方即時將兩方人馬支開，並未造成更嚴重的肢體碰撞。

基督教保守陣營舉起牌子抗議美國駐韓大使高德柏格支持同志社群。（路透）

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