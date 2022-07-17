為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    萬人參與首爾酷兒文化節 與基督教、保守陣營爆言語衝突

    人們不畏風雨參加「第23屆首爾酷兒文化節」聲援LGBTQ+社群。（法新社）

    人們不畏風雨參加「第23屆首爾酷兒文化節」聲援LGBTQ+社群。（法新社）

    2022/07/17 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕睽違3年，南韓LGBTQ+的盛會「第23屆首爾酷兒文化節」於16日展開，上萬人參與該活動表達對LGBTQ+族群的支持，連美國駐韓大使、紐西蘭駐韓大使也都參加；另一方面，南韓基督教團體跟保守派陣營也於同時同地抗議同志族群對傳統宗教價值造成危險，雙方人馬爆發激烈言語衝突。

    綜合外媒報導，隨著南韓政府對防疫政策的解禁，首爾酷兒文化節終於睽違3年以實體的形式盛大舉辦，人們揮舞著彩虹的旗幟、不分男女皆裝戴著美麗的妝容與衣裳，儘管還下著滂沱大雨，人們依舊上街展現LGBTQ+族群的獨特魅力。而今年的標語為「活下去吧、在一起吧、向前走吧」。

    美國駐韓大使高德柏格（Philip Goldberg）也參與了盛會，表示這是美國為了要終結歧視所給出的堅定承諾，也同時是為了要確保每個人都能夠被尊重及受到人道對待，他說：「我們不能讓任何人被留在後頭，我們將會與你們一同為了平等與人權而奮戰。」

    紐西蘭駐韓大使特諾（Philip Turner）也在這場盛會出席，他與同性伴侶一起上台表示：「包含任何的性傾向，所有人應該過著自由無拘的生活。」

    根據主辦方供稱，該活動總共有高達13萬5000人參加，而警方所統計的參與人數則為1萬4000人。

    而在首爾市政廳廣場的另一端，基督教團體跟保守派陣營也聚集了群眾在路上抗議，他們身著白色的衣服，手持著反對制訂《反歧視法》的標語抗議。警方估計也有1萬5000多人參加。

    參與首爾酷兒文化節的群眾與保守派陣營有短暫且零星的衝突，但是南韓警方即時將兩方人馬支開，並未造成更嚴重的肢體碰撞。

    基督教保守陣營舉起牌子抗議美國駐韓大使高德柏格支持同志社群。（路透）

    基督教保守陣營舉起牌子抗議美國駐韓大使高德柏格支持同志社群。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓女大生遭性侵墜樓慘死 男同學上銬移送法院：對不起
    2022/07/17 15:55

    南韓女大生遭性侵墜樓慘死 男同學上銬移送法院：對不起
    軍情動態》強化「殺傷鏈」戰力 南韓編906億額外購20架F-35A戰機
    2022/07/17 09:59

    軍情動態》強化「殺傷鏈」戰力 南韓編906億額外購20架F-35A戰機

    林口利多爆發 千億開發五大園區
    全球情勢不穩 南韓上半年吸引外資驟減15.6％
    2022/07/16 16:15

    全球情勢不穩 南韓上半年吸引外資驟減15.6％
    南韓仁荷大學驚見女大生裸體墜樓 竟是遭男同學性侵慘死
    2022/07/16 12:05

    南韓仁荷大學驚見女大生裸體墜樓 竟是遭男同學性侵慘死
    時隔4年多！新南韓外長18日將訪日 會日本外相、弔唁安倍晉三
    2022/07/16 11:13

    時隔4年多！新南韓外長18日將訪日 會日本外相、弔唁安倍晉三
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播