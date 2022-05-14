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    拜登簽署法案 協助台灣重獲世衛觀察員身分

    2022/05/14 04:21

    〔中央社〕世界衛生大會（WHA）倒數9天，美國國會近期通過友台法案，要協助台灣重獲觀察員身分。美國總統拜登選在簽署期限最後一天的今天簽字，法案即日起生效，展現美國挺台力道。

    第75屆WHA將於5月22日至5月28日在瑞士日內瓦登場。白宮今天下午發布新聞稿，宣布拜登已簽署編號S.812的涉台法案。

    法案主提案人、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）推文表示，他很高興看到拜登簽字，讓這部支持台灣獲得世界衛生組織（WHO）最高權力機構WHA之觀察員身分的法案成為法律。

    梅南德茲說：「面對中國惡意，我們（美國國會）的努力有力地展現美國對台灣在世界舞台適當參與的承諾。」

    在WHO連續多年排除台灣後，梅南德茲去年3月與參議院台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）連袂提出這部法案，盼協助台灣重獲WHA觀察員身分。

    法案在美國國會獲得壓倒性跨黨派支持，去年8月6日獲參議院「一致同意」（unanimous consent）通過，今年4月27日在眾議院以425票贊成、0票反對的票數過關，並於5月3日送出國會，遞交白宮。

    美國國會2004年5月也曾通過類似法案，指示國務卿研擬計畫，支持並協助台灣取得WHA觀察員身分。台灣隨後順利在2009年至2016年間以觀察員身分受邀，但自2017年起，儘管有美方支持，台灣仍因中國施壓連續多年未能參與WHA。

    因此，拜登今天簽署生效的法案，要求國務卿在台灣未能取得觀察員身分的每屆WHA後，向國會說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

    法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，自1996年以來挹注超過60億美元（約新台幣1714億元），提供超過80國國際醫療及人道援助。法案呼籲，病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病帶來的危險。（編輯：徐睿承）1110514

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