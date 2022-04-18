房地產不是穩賺！ 南韓投資人買酒店式公寓 套牢慘況曝光

南韓投資者購買酒店式公寓後，出現拿不到租金的慘況。南韓公寓大樓工地示意圖。（歐新社）

2022/04/18 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓房價近年來水漲船高，使得不少投資人對房地產趨之若鶩，但各地紛紛傳出民眾購買酒店式公寓（開發商將每套房間分別出售，買家大多以收取租賃費用為主）後拿不到租金的慘況，部分投資者甚至因此付不出房貸。

據《YTN》報導，南韓江原道有一處酒店式公寓擁有340個房間，在銷售時號稱每年可拿到房價5％的租金，許多投資人認為這比銀行定存的利息還要高，爭先恐後地拿出養老金投入。

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然而，與開發商的承諾相反，買主在交屋7個月以來半毛租金都沒收到，約80名投資者憤而出面投訴，並透露建商總計積欠他們4億韓元（約新台幣948萬元）的未支付收益。

1名屋主表示，他將教書42年拿到的3.2億韓元（約新台幣758萬元）養老金全部拿去買酒店式公寓，結果到現在根本沒有任何收益進帳，除此之外還有民眾因收不到租金無法繳交房貸，只能賠本將自己買到的房間出售。

開發商對此指出，由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，公司出現財務困難的狀況，連戶頭也遭到扣押，會儘快想辦法將收益匯給屋主。

據了解，南韓各地共有100多家酒店式公寓遇到訴訟或未按時支付租金的狀況，明知大學不動產系教授表示，民眾在看到高額收益後若急著捧錢投資，往往會遇上無法收回本金的狀況，因此建議投資者出手前仔細了解市場行情和合約內容。

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