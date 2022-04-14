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    不准再翻牆？騰訊終止聯外VPN 中國遊戲玩家崩潰狂轟

    中國騰訊今（14）日突襲宣布將終止旗下「遊戲加速器（中國用語，指VPN）」與外國伺服器連線的功能，往後將只提供國內遊戲的「加速」，令玩家、網友一片哀號。北京網咖示意圖。（路透資料照）

    中國騰訊今（14）日突襲宣布將終止旗下「遊戲加速器（中國用語，指VPN）」與外國伺服器連線的功能，往後將只提供國內遊戲的「加速」，令玩家、網友一片哀號。北京網咖示意圖。（路透資料照）

    2022/04/14 19:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對網路科技業的控管持續緊縮，騰訊今（14）日突襲宣布將終止旗下「加速器（中國用語，指VPN）」與外國遊戲伺服器連線的功能，往後將只提供中國國內遊戲的「加速」，令中國玩家、網友一片哀號，崩潰怒轟：「哪個（中國）國服遊戲拿的出手？」。

    綜合外媒報導，中國騰訊公司今（14）日無預警宣布，5月31日起將終止旗下「騰訊加速器」與外國伺服器連線品質提升功能，往後將只提供中國國內上市的遊戲「加速」。

    消息一出，中國網友、玩家瞬間崩潰，中國社群平台微博上「#騰訊加速器將停止外服遊戲加速」的標籤也吸引大量網友留言，紛紛表示：「搞不懂現在玩個遊戲都搞這套」、「捫心問下國服遊戲有幾個拿的出手？」、「玩了以後Steam、Epic（皆為國際遊戲平台）全給你封了，全民鬥地主、消消樂。」、「然後開始舉報其他支持加速外服的加速器？」、「責任全在美方」。

    在此之前，中國官方才剛結束長達8個月的遊戲審查「冰河期」，新審核通過一批網路遊戲，而騰訊並沒有獲得任何新的遊戲版號（過審執照）。

    據悉，Steam、Epic皆為全球知名美國遊戲平台，Steam已推出中國專用的「蒸汽平台」，但內容因為中國審查嚴格而大打折扣；而更值得一提的是，騰訊控股持有Epic平台48%以上的股份，為該公司最大股東，且有權提名董事。因此，騰訊禁或不禁，恐怕都將傷害該公司的營收。

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