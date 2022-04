期待下週來台！歐洲議會議員讚台灣：自由、美麗又鼓舞人心

2022/04/07 23:31

〔即時新聞/綜合報導〕「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」將於4月10日至4月14日訪問台灣,總統府誠摯歡迎。對此,多次公開表態挺台的歐洲議會議員魏莫斯(Charlie Weimers)今(7)日表示,下週將拜訪「自由、美麗又鼓舞人心的台灣」,很期待與我國政府討論包含歐台關係等重大議題。

魏莫斯今日透過推特發文表示,他計畫將在下週到訪「自由、美麗又鼓舞人心的台灣」,期待和總統蔡英文、外交部長吳釗燮及台灣政府官員,討論歐台關係、普廷戰爭對印太地區造成的可能影響以及供應鏈韌性等議題。

對此,吳釗燮也透過外交部官方推特回覆魏莫斯,「這是與價值契合的歐洲夥伴們談論自由世界所面臨的重大議題的絕佳機會,很快就會與你及來自瑞典的好友們見面」。

「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉(Boriana Åberg)議員及瑞典籍的歐洲議會議員魏莫斯共同擔任團長率團來訪,蔡總統預計將在4月12日上午於總統府接見訪問團。

本次訪團成員另包括:瑞典國會副議長呂謝婷(Kerstin Lundgren)、瑞典國會謝必揚(Björn Söder)議員、艾勒斯(Lars Adaktusson)議員、魏馬可(Markus Wiechel)議員、康蕾德(Åsa Coenraads)議員、艾索菲(Ann-Sofie Alm)議員、普拉斯(Lars Püss)議員、柯艾森(Alexander Christiansson)議員,以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

????????????????????????Next week I will be visiting free, beautiful and inspiring #Taiwan.



Looking forward to discuss EU-Taiwan relations, implications of #Putinswar for Indo-Pacific, supply chain resilience w President @iingwen, FM Joseph Wu @MOFA_Taiwan & the TW govt.https://t.co/VoXHoiy0y3