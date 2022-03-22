牽制中國！日首相岸田文雄G7峰會前出訪印柬

日本首相岸田文雄上週末走訪印度與柬埔寨。（路透資料照）

2022/03/22 11:50

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕預定24日前往比利時出席7大工業國（G7）峰會的日本首相岸田文雄，上週末先行走訪了印度與今年的東協主席國柬埔寨，此行雖然是為了爭取印度和東協國家加入支援烏克蘭的日美陣營，但實際上，岸田的主要目的應是趁著各方對中國提高警戒的當下，加強對中抗衡的力道。

印度與俄羅斯有長期的緊密關係，尤其有很多武器是由俄羅斯提供，上月底美國於聯合國安理會提出的對俄譴責決議案，以及是否就俄羅斯入侵烏克蘭召開聯合國大會特別會議的兩項提案，印度均選擇棄權。

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岸田19日與印度總理莫迪會談後發表的聯明聲明中，雖然強調了「對烏克蘭紛爭與人道危機表示嚴重關注」，但避免直接點名俄羅斯批判，《朝日新聞》報導指出，凸顯了日印兩國在對俄羅斯的態度上的差異。

這次訪印是岸田在去年11月前往英國參加COP26後，任內第2次出訪，在G7峰會召開前夕，一般認為岸田此行具有勸說莫迪改變對俄立場的任務。但事實上，岸田的目的應不只於此。

《朝日》的報導中指出，印度因領土問題與中國在國境邊際發生對立，如果因烏克蘭情勢與俄羅斯保持距離，印度擔心俄羅斯可能會更向中國靠攏。另一方面，日本則擔心國際社會若不以堅決的態度反對俄羅斯的入侵，中國可能在台灣和尖閣諸島等海洋擴權上找到可趁之機。報導分析，這次的日印峰會的焦點，應該是雙方在「抗衡中國」上尋找交集，並同時摸索在烏克蘭的危機上能有幾分的合作。

日印共同聲中，值得注意的是雙方確認了「任何區域都決不能容許憑藉武力單方面改變現狀」，岸田在烏克蘭危機後，一再強調「利用武力改變現狀的情況，不容在亞洲太平洋、特別是東亞發生」一般認為是為牽制中國。

日本富士新聞網（FNN）也引述一名政府相關人士的說法指出，「從長遠眼光來看，更應警戒的對象是中國」。尤其烏克蘭遭到入侵，試圖以武力改變狀已變成現實，在各方對中國提高警戒的時當下，岸田出訪印度和柬埔寨，就是想透過領袖外交，以展現彼此更堅定的團結。

岸田與柬埔寨首相洪森在聯合聲明中，也對不允許憑藉武力單方面改變國境，以及用同樣的精神保障印度太平洋地區的安全進行確認，雙方還同意為實現「自由且開放的印度太平洋」而合作，並就南海航行自由以及依照國際法和平解決爭端的重要性達成一致。雖然柬埔寨與中國關係密切，但岸田並未放棄任何機會以拉攏柬埔寨，對中國在東海及南海的海上擴權進行牽制。

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