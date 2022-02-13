巴基斯坦男被控褻瀆古蘭經 遭暴民「石刑」致死掛樹

巴基斯坦東部一座偏遠小村莊今（13）日傳有男子遭指控褻瀆古蘭經（Quran），遭清真寺內暴民「石刑」致死掛樹，警方獲報到場未能及時救援。圖為親戚抬送男子屍首。（美聯社）

2022/02/13 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦東部一座偏遠小村莊今（13）日傳有男子遭指控褻瀆古蘭經（Quran），遭清真寺內暴民「石刑」致死掛樹，警方獲報到場未能及時救援。

《美聯社》報導，巴基斯坦東部卡內瓦爾（Khanewal）一座偏遠村莊圖蘭巴（Tulamba）今（13）日傳41歲男子阿亥默德（Mushtaq Ahmed）遭控褻瀆古蘭經，被清真寺管理員和寺內暴徒處以私刑，投石致死並將屍首掛在樹上。

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當地警方獲報先有3名員警到場，清真寺管理員接受訊問後宣稱自己目睹阿亥默德焚燒古蘭經。員警曾試圖將他帶回偵辦、逃離現場，但他們未能阻止現場暴徒投石，3名員警也因此受輕重傷。支援警力到場後，已來不及阻止阿亥默德遭投石身亡，暴徒並將其屍首掛在樹上。

目擊證人也向記者指出，警方在石刑開始前就已到場，但現場暴徒群情激憤，搶走人後就開始用石頭瘋狂攻擊。

對此，當地警局發言人表示：「根據家屬說法，這名可憐男子精神不穩定的情況已持續15年，時常失蹤離家數日並以乞討維生。」警方目前已將阿亥默德屍體歸還給家屬，並正積極鎖定攻擊者，估計總共有300名嫌疑犯，已拘留約80人調查中。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）已對此表達沉痛和哀悼，並要求警方交出完整報告，痛斥警方失職。對此，他也在社群媒體上表示：「我們對私刑採取零容忍政策，所有暴徒都將會受到法律的嚴格制裁。」

據悉，指控他人瀆神並展開群眾暴力攻擊的情況，在保守的伊斯蘭國家較為常見。根據許多國際人權組織調查，這種「褻瀆信仰」的指控，時常被大眾用來霸凌少數信仰或報私仇。而根據巴基斯坦法律，「瀆神罪（Blasphemy）」最高本可處以死刑。

41歲男子阿亥默德（Mushtaq Ahmed）長期精神不穩定，遭清真寺管理員指控焚燒古蘭經，被寺內暴徒處以私刑，投石致死並將屍首掛在樹上。員警到場後未能順利將他救出，也因此受到輕重傷。圖為警方、現場暴徒圍繞阿亥默德的屍體。（美聯社）

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