地方虛報人口拿補助 美人口學家：中國實際應僅12.8億人

人口學家質疑，中國地方政府可能虛報人口數字，中國實際人口應僅12.8億，而非官方公告的14.1億。（法新社）

2021/12/06 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》報導，中國政府以14億龐大人口數自傲，但隨著社會發展，近年開始面臨出生率下滑困境。旅美人口學家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校婦產學系易富賢博士推估，中國實際人口應僅12億8000萬，且官方低估人口減少的速度，「三胎」政策對提高出生率的作用也微乎其微。

易富賢在《路透》近日舉辦的「Reuters Next」論壇上指出，根據中國少數民族（不受獨生子女政策限制）多年來生育率下降影響，中國總體實際生育率要低得多，他以自己估算的較低生育率計算得出，中國2020年的人口是12億8000萬，而非官方人口普查數據所說的14億1000萬。

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他指出，中國人口自2018年以來就一直在減少，但地方政府誇大人口數量，以獲得更多補貼，包括從中央政府取得教育經費。他補充道，中國有超過20項社會福利與出生登記有關，因此某些家庭會利用網路黑市購買額外的出生證明。人口數字的虛高主要是為了經濟利益。

報導指出，中國迅速下降的出生率引發人們擔憂經濟增長放緩，以及就業人口減少和人口老齡化帶來的挑戰。易富賢表示，北京在2016年取消數十年歷史的獨生子女政策，以「兩孩」政策取而代之，試圖避免上述風險，但中國城市養育子女的成本高昂，出生率持續下降，於是北京又在今年5月宣布「三孩」政策。

中國官方數據顯示，中國2020年的生育率是平均1名婦女孕育1.3名孩子，與日本和義大利等老齡化社會相當，遠低於標準人口替代率2.1的水準。

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