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    新變異株入侵 義大利通報境外移入確診首例

    2021/11/28 04:45

    〔中央社〕義大利衛生當局今天表示，已偵測到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron新變異株確診首例，是一名來自非洲莫三比克的旅客。

    法新社報導，義大利國家衛生院（National Health Institute, ISS）發表聲明說，一個頂尖實驗室「分析來自莫三比克病患的確診樣本基因組序列」。聲明又說，那名病患以及其家族成員的健康狀態良好。

    他們將會很快判定出，居住在義大利南部坎佩尼亞（Campania）地區的那個家族，是否有任何成員也感染新變異病毒株。坎佩尼亞地區首府是那不勒斯（Naples）。

    在南部非洲證實出現新變異株後，義大利於26日禁止過去14天曾待在南部非洲的所有旅客入境。義大利也暫停來自南部非洲的班機抵境。

    義大利當局也下令，過去2週曾前往南部非洲而目前人在義大利境內的所有人，立即通報義大利當局、接受COVID-19檢測，並隔離10天。

    義大利是遭COVID-19疫情大流行重創國家之一，自2020年2月爆發疫情以來，累計通報染疫不治超過13萬3000人。過去幾天以來，每日新增確診病例都超過1萬例。

    路透社報導，義大利國家衛生院（ISS）今天表示，境內偵測到一起Omicron新變異病毒株確診病例。來自莫三比克確診病患的檢體，由米蘭沙柯醫院（Sacco Hospital）臨床微生物學、病毒學和應急生物診斷學實驗室（Laboratory of Clinical Microbiology, Virology and Bioemergency Diagnostics）進行基因組定序分析。

    ISS表示，那名病患以及接觸的家族成員全都健康狀態良好，檢體基因組定序結果可歸因於如今已知的高關注變異株（VOC）並由世界衛生組織（WHO）昨天命名為Omicron的新變異株，目前正展開進一步確認。1101128

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