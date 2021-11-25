中國水域船隻訊號消失 CNN：全球供應鏈添新難題

2021/11/25 00:24

〔中央社〕中國水域的船舶正在從追蹤系統中消失，為全球供應鏈帶來新難題；CNN商業頻道指出，此現象可歸咎於中國與世日益隔絕、對外國影響力的不信任漸深，以及新上路的數據隱私法。

美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，隨著中國準備實施數據隱私法，分析人士表示，他們10月底開始注意到航運量下降。

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由於船隻配備自動識別系統（AIS），航運數據公司通常能追蹤全球船舶；根據全球航運數據公司VesselsValue數據，過去3週，從世界第2大經濟體中國發送訊號的船隻數量下降了近90%。

VesselsValue首席貿易分析師庫克（Charlotte Cook）表示：「我們目前看到，整個（船運）產業的中國地面AIS訊號都在減少。」

分析師認為，這個現象的罪魁禍首是中國11月1日上路的「個人信息保護法」，此法要求處理數據的企業在讓個人資訊離開中國領土前，須取得中國政府批准，這也反映出北京當局擔憂這些數據最終會落入外國政府之手。

「個人信息保護法」並未提及船運數據；但船舶追蹤服務網站Marine Traffic的AIS網絡小組組長托洛斯（Anastassis Touros）表示，為防萬一，中國數據公司可能會拒絕提供資訊。

庫克表示，她在中國的同事說，在國安當局指示下，這個月初部分AIS轉發器已從中國海岸線的基站移除，唯一能留下的須由「合格方」架設。

衛星仍能用於取得船舶的訊號，但托洛斯說，當艘隻靠近岸邊時，從地面上獲取的資訊比透過衛星收集的更好。

全球前10大繁忙的貨櫃碼頭有6個在中國，隨著耶誕節將至，失去中國船舶音訊恐導致全球航運業困境雪上加霜。

VesselsValue媒體策略師哈齊馬諾里斯（Georgios Hatzimanolis）預期，若無中國船舶資訊，將對供應鏈有重大影響，因為各公司可能會失去船隻停泊、卸貨和駛離時間點的重要訊息。

庫克指出，航運公司仰賴AIS數據來預測船舶航行、追蹤季節性趨勢，並提高港口效率。她說，缺乏中國數據「可能會嚴重影響全中國的海洋供應鏈能見度」。

此外，美國有線電視新聞網商業頻道指出，中國面臨美國對關鍵技術的制裁等外部威脅，北京一直在推動經濟上自給自足。

一些北京高階官員近期試圖平息全球投資者擔憂，即中國因把國安列為優先考量，而與世界其他地區隔絕。

中國國家副主席王岐山先前在彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）表示，中國離不開世界，世界也離不開中國，他並呼籲各國讓供應鏈保持「穩定且順暢」。

不過，中國國家主席習近平強調需要建立自主可控的供應鏈，以保障國內產業和國家安全。北京對科技的全面打壓今年夏天延燒至欲赴海外上市的中企，加上數據隱私法，顯示中國在疫情期間似乎往往採取相反政策。

美國有線電視新聞網商業頻道指出，若北京在試圖保護自身免受外國干涉方面過了頭，中國可能將因今年的種種行動自食其果。1101125

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