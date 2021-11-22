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    紐西蘭「放棄清零」 最大城奧克蘭12月初解封

    紐西蘭總理阿爾登表示，將實施新的防疫策略，放棄完全「清零」，努力遏制Delta變異病毒。（美聯社）

    紐西蘭總理阿爾登表示，將實施新的防疫策略，放棄完全「清零」，努力遏制Delta變異病毒。（美聯社）

    2021/11/22 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天（22日）表示，將自12月初實施新的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫策略，不再執著於完全「清零」。同時，紐西蘭最大城奧克蘭（Auckland）也將結束長達3個半月的封城。

    綜合外媒報導，阿爾登表示，紐西蘭將自12月3日起實施新的防疫策略，目標是遏制具高度傳染性的Delta變異病毒株，而不再執著於完全清零。阿爾登說，「殘忍的事實是，Delta變異株就在這裡，它不會消失，沒有一個國家能完全消除它」。

    紐西蘭的新防疫措施類似「紅綠燈」系統，將各地區依疫情嚴重性及疫苗接種率分為紅、橙、綠3種顏色。疫情最嚴重的奧克蘭一開始會被標成紅色，意味著要強制戴口罩，並限制公共場所的聚會。奧克蘭目前仍與紐西蘭其他地區隔離，路障預計12月15日移除。

    目前為止，阿爾登政府透過嚴密的封城、疫調和邊境控制等措施，一直努力嘗試「清零」。雖然這些措施讓紐西蘭約500萬人口中僅有40人死亡，但結束封城的呼聲仍是越來越高。

    紐西蘭目前仍對國際入境旅客實施嚴格的隔離規定，不過阿爾登也已經承諾，將在明年初放寬這些規定。

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