一帶一路成不歸路 塞爾維亞越籍移工淪「中國奴隸」喊救命

中國一帶一路進軍巴爾幹半島，但塞爾維亞的中國山東玲瓏輪胎分廠，近期傳出工地越籍移工遭受近乎奴隸般的不人道對待，引起當地人權團體的譴責。圖為越籍移工。（美聯社）

2021/11/20 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年大舉投資巴爾幹半島，藉此擴張在歐洲的影響力，塞爾維亞的中國山東玲瓏輪胎廠即為其中一例，但近期卻傳出受雇越南籍移工遭受近乎奴隸般的不人道對待，引起當地人權團體的譴責。

據《美聯社》報導，中國與塞爾維亞近年合作頻繁，也充分展現中國透過「一帶一路」擴張在歐洲影響力的野心。然而近期中國山東玲瓏輪胎公司在當地建分廠的工地，卻傳出至少有500名越籍移工遭受不人道對待的消息。

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報導指出，這些越籍移工睡在沒有床墊的上下舖床架上，宿舍內也沒有暖氣或熱水，縱使出現肺炎症狀，也從來無法得到任何醫療協助，管理者只將他們關在房內。

越籍移工受訪時表示，他們在越南與中國雇方所簽的合約內容，沒有一項達標，一名移工說：「我們到這之後沒有東西是好的，生活、食物、醫藥、水質，全部都很差。」目前已經約百名移工正在罷工抗議中，但中國玲瓏公司則否認所有指控稱，一切符合合約，且都有按工時給薪。

對此，當地人權NGO負責人日瓦諾夫（Miso Zivanov）也表示：「我們看見中國工廠嚴重違反人權，這些越南移工的工作環境非常險惡。」

日瓦諾夫說：「他們的護照和身分證件被中國雇主沒收，從5月至今只領到過一次薪水。他們想要回去越南，卻拿不回證件。」日瓦諾夫也強調，這些越南移工很可能是人口販賣，甚至是現代奴隸制的受害者。

然而，塞爾維亞民粹主義當道的政府完全否認了這項指控，並稱這是「反對中國投資者」有組織性的惡意誹謗。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）19日則聲稱，政府已經派遣勞檢人員至玲瓏工廠和員工宿舍調查，但他對調查結果卻閃爍其詞表示：「他們（人權團體）到底想怎樣？他們想要我們毀掉9億美元（約台幣250億元）的投資案嗎？」

受雇於中國山東玲瓏輪胎公司的越籍移工，只能睡在沒有床墊的上下舖床架上，宿舍內也沒有暖氣或熱水，縱使出現肺炎症狀，也無法得到任何醫療協助，管理者只將他們關在房內。圖為越籍移工在宿舍門口。（美聯社）

當地人權團體表示，越籍移工的護照和身分證件被中國雇主沒收，從5月至今只領到過一次薪水。他們想要回去越南，卻拿不回證件，很可能是人口販賣，甚至是現代奴隸制的受害者。圖為塞國玲瓏輪胎分廠建地。（美聯社）

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic，見圖）19日聲稱，政府已經派遣勞檢人員至玲瓏工廠和員工宿舍調查，但他對調查結果卻閃爍其詞表示：「他們（人權團體）到底想怎樣？他們想要我們毀掉9億美元（約台幣250億元）的投資案嗎？」（法新社檔案照）

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