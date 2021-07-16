美眾院外委會通過抗中法案 駐美代表處有望正名

2021/07/16 04:06

〔中央社〕美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。

「老鷹法案」（EAGLE Act）全名為「確保美國全球領導地位及參與法案」，是由民主黨籍眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）5月25日提出。法案長達400多頁，目的是強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。

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由於兩黨議員對部分條文意見分歧，包括資助氣候變遷計畫、缺乏嚴格出口管制等，眾議院外委會先後花費4天時間，才完成近60項修正案的辯論與表決，並於今天下午以26票贊成、22票反對的些微差距票數，通過這部重大抗中法案。

法案包裹多部先前提出的友台法案，包括「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）、「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）、「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）。

部分議員近年推動「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO，簡稱駐美代表處）正名，老鷹法案也正式納入相關文字。法案指示美國國務卿，以將駐美代表處更名為「台灣駐美代表處」（Taiwan Representative Office in the US）為目標，與台方展開協商。

另外關於聯合國2758號決議文究竟是否涉及台灣的多年爭議，老鷹法案也有所著墨。

法案計劃修改去年3月上路的「台北法」（TAIPEI Act，全名「台灣友邦國際保護及加強倡議法」），加註聯合國對中華人民共和國的承認，並未處理台灣在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係或台灣主權上採取立場。

此外，法案認定台灣為美國印太戰略重要一部分，支持台灣有意義參與國際社會、美台擴大經貿關係，也強調確保台灣有能力抵抗中共恫嚇並自我防衛，有其重要性。

為推動雙邊文化教育交流，法案也呼籲成立「美台文化交流基金會」，送美國學生去台灣學中文、文化、政治與歷史；美方也會啟動「台灣獎學金計畫」，提供美國聯邦官員兩年的獎學金赴台學習。

外委會亞太小組共和黨首席成員夏波（Steve Chabot）在會中提出2項友台修正案，一項呼籲廢除台灣人員不得在執行公務時展示主權象徵符號的限制，並將美國在台協會（AIT）處長職稱改為代表（Representative）；另一項則要求在法案談及強化美國對台承諾的段落，將「三個公報」字眼移除。

但民主黨議員認為事涉敏感，2項修正案分別以26比21與25比23的票數遭到否決。

法案接下來將送交眾議院全院審理，但即便眾院過關，由於參議院6月初已通過自己版本的抗中法案，全名為「美國創新暨競爭法案」（The United States Innovation and Competition Act），兩院後續仍有許多協商工作要做。

根據美國法律規定，參眾兩院須通過同樣版本法案，才能將提案遞交總統簽署後生效。（編輯：楊昭彥）

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