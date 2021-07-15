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    中國汶川深夜規模4.8地震！喚醒中國網友2008年慘痛記憶

    14日晚間11時36分，中國四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，發生規模4.8地震。（圖取自中國地震台網）

    14日晚間11時36分，中國四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，發生規模4.8地震。（圖取自中國地震台網）

    2021/07/15 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕14日深夜11時36分，中國四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，發生規模4.8地震，震源深度15公里，屬極淺地震，地震造成都江堰強烈有感，成都、德陽、樂山也可感受到明顯搖晃，這場地震喚醒許多中國網友對「汶川大地震」的慘痛記憶。

    中國官媒《央視》報導，中國地震台網正式測定，規模4.8地震震央位置在四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，絕對位置為北緯30.97度，東經103.37度，震波快速傳遞至鄰近人口集中處，除了都江堰強烈有感之外，四川首府成都，以及德陽、樂山也可感受到明顯搖晃。

    汶川深夜突然地震，喚醒許多中國網友2008年汶川大地震記憶，不少人留言指出「震感真的很強！！嚇死了」、「從2008年過後到現在再次看到汶川地震，心情無比沉重」、「朋友圈全在『地震願平安』」、「震感好明顯啊」、「這搖得都打算穿褲子了」、「今天晚上不敢睡覺了」。

    2008年汶川大地震發生於5月12日14時28分，震央位於中國四川省阿垻藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮附近，於四川省會成都市西北西方79公里處；根據中國官方的資料，當時地震的規模達8.2，破壞地區超過10萬平方公里。地震震度可能達到11級。

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