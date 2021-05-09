喀布爾西區一所女校附近巨大爆炸 至少30死52傷

2021/05/09 02:12

〔中央社〕阿富汗首都喀布爾西區一所女子高中校門口附近，今天下午約4時30分發生巨大爆炸，造成至少30人喪生和52人受傷，許多受害人是年齡介於11至15歲的女學生，當時正值放學時刻。

這起重大炸彈攻擊震撼喀布爾西區達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi），當地是什葉派哈扎拉族（Hazara ）聚居社區，經常遭遜尼派伊斯蘭主義激進分子鎖定為攻擊目標。爆炸發生時，居民正外出購物，準備慶祝下週穆斯林神聖齋戒月結束的開齋節（Eid al-Fitr）。

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內政部發言人阿瑞安（Tareq Arian）告訴記者，強烈爆炸造成30人喪生和52人受傷。阿瑞安的副手羅尚（Hamid Roshan）告訴法新社，已針對這起爆炸案展開調查，並稱死傷者包括許多學生。

逃過一劫的芮沙（Reza）表示，大部分受害人都是剛放學的女學生。

衛生部發言人表示，多輛救護車馳赴現場搶救傷者，一群憤怒群眾一度在現場毆打救護工作人員。

目前尚無團體或組織出面宣稱犯案，民兵組織塔利班（Taliban）否認涉案。但阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）把這起攻擊歸咎於塔利班。

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