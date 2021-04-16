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    中國TikTok是特洛伊木馬 美國會兩院重新提案政府禁用

    TikTok的Logo與人偶剪影。（路透檔案照）

    TikTok的Logo與人偶剪影。（路透檔案照）

    2021/04/16 21:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國會參議院、眾議院兩院共和黨議員15日重新提案，以潛在國家安全疑慮為由，要求立法禁止聯邦政府設備使用中國公司開發的社群媒體「抖音」國際版TikTok。

    「國會山莊報」和「美國之音」報導，這項「政府設備禁用TikTok法案」由參議員霍利（Josh Hawley）為首提出，將禁止所有聯邦政府機關員工在政府設備使用TikTok。霍利在提案聲明中說，此案是保障美國政府資料免於遭敵意外國政府侵害，「TiTok是為中國共產黨所利用的特洛伊木馬，因此不容存在政府設備或者任何美國的設備中」。

    該法案曾在去年提出，8月獲得聯邦參議院無異議通過，但是送交眾議院後遲未排入表決。霍利在聲明談到此事，表示「TikTok已一再證明自己是惡意行為者，但是拜登和科技巨頭公司拒絕嚴肅處理這個中國竊密威脅，現在該是國會行動的時候。」

    重新提出之法案共同提案人包括魯比歐（Marco Rubio）、科頓（Tom Cotton）、史考特（Rick Scott）等人。另外，共和黨籍聯邦眾議員巴克（Ken Buck）也在眾院重新提出同名法案。他說，中國擁有的應用程式被要求將使用者數據提報給中共，因此「令人無法信任讓TikToK，無法讓美國政府設備使用TikTok儲存敏感資料。」

    目前國防部、國土安全部，以及運輸安全署均已各自禁止旗下員工在政府設備上使用TikTok，不過尚無全聯邦政府機構適用的禁令。

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