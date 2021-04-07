稱希望疫情更糟 越南「英雄聯盟」選手遭永久禁賽

越南傳出有名《英雄聯盟》的選手竟宣稱，希望疫情能變糟，這樣越南賽區的冠軍就無法參加在冰島的邀請賽，這番話語不僅讓他立刻被戰隊開除，他更被越南賽區永久禁賽。（圖擷自網路）

2021/04/07 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，各國無不希望疫情早日平息，不過越南傳出有名《英雄聯盟》的選手竟宣稱，希望疫情能變糟，這樣越南賽區的冠軍就無法參加在冰島的邀請賽，這番話語不僅讓他立刻被戰隊開除，他更被越南賽區永久禁賽，相關消息一出引發外界議論。

外媒消息指出，Phạm Minh Lộc（遊戲ID：Zeros）原先是越南《英雄聯盟》隊伍SBTC Esports（SBTC）的戰隊選手，但他近日在直播時竟宣稱，希望越南的武肺疫情變糟，這樣越南賽區的冠軍就不能參加在冰島的MSI季中邀請賽。這番話與立即掀起輿論嘩然，由於目前正值疫情嚴峻的時刻，Zeros立刻遭所屬的隊伍SBTC解約開除，越南賽區的賽事聯盟更直接進行封殺，宣布將Zeros永久禁賽。

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雖然目前尚不清楚Zeros為何口不擇言，但針對其遭到重罰，外界則是看法不一，有些人認為永久禁賽的處置罰得太重，也有人認為Zeros的言論太過自私，也違反身為一個人的品格，加上先前Zeros也曾引發其他爭議，並因此被禁賽過，對這項處罰表示認同。

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