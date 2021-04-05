英國進入全民大普篩時代！ 每人每週免費2次快篩

英國從本月9日開始，每個公民每週都可以免費領取2次武肺快篩套件。（彭博）

2021/04/05 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府宣布從本月9日開始，每個公民每週都可以免費領取2次快篩套件，大約在30分鐘內就能得出結果，衛生當局指出，這樣的普篩規劃將有助於遏止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的擴散。

據《BBC》報導，民眾可以透過地方政府營運的社區篩檢站、特定時間PCR定點檢測、工作場所篩檢方案來取得免費快篩，也可以在網路上下單後以郵寄方式寄到家裡，又或者是前往特約藥局索取篩檢工具。

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這組快篩套件主要是針對沒有出現任何症狀的民眾，能夠在家裡輕易完成。假如出現陽性反應，受檢民眾就必須和家人一起隔離，並接受更精準的PCR測試，這時採檢樣本就會送到實驗室進行確認，若二採結果呈現陰性，立刻便可解除隔離。

英國在2月中旬每天的快篩量約25萬次，到了3月底時數字暴漲到100萬次以上。英國公共衛生部專家霍普金斯（Susan Hopkins）表示，快篩可以找出原本不會發現的病例，從而截斷傳播鏈並抑制病毒變異。

英國首相強森（Boris Johnson）對普篩計畫非常認同，但紐卡索大學公共衛生教授波洛克（Allyson Pollock）指出，推行大量普篩完全就是在浪費錢，因為有很多病例可能是假陽性，被誤認確診的民眾和接觸者都會被迫接受不必要的隔離。

波洛克表示，普篩可以說是弊大於利。而且至今都沒有看到政府針對大規模篩檢進行的評估，在這一方面應該要提出相關說法才對。對此，英國當局透露每1000次快篩所出現的假陽性還不到1％，而且快篩特別能夠驗出體內病毒量較高的患者。

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