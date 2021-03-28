憂台海爆發事態 日防衛省擬增派自衛隊進駐與那國島

因憂慮台海日後發生事態，日本防衛省擬增派自衛隊員進駐日本最西端島嶼與那國島。（圖擷取自與那國町市政廳官網）

2021/03/28 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國對台動作頻頻，兩岸緊張局勢逐漸升溫，周遭國家無不警惕台海發展。其中日本擔憂若台灣發生事態，距台僅111公里的與那國島恐成為解放軍進攻目標，對此日本防衛省擬增派自衛隊員進駐與那國島。

位於台灣宜蘭外海、日本最西端的與那國島，同時也是距離台灣本島最近的外國島嶼，距離僅111公里，天氣晴朗時還能直接看到台灣的山脈。

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根據日媒《讀賣新聞》報導，日本陸上自衛隊在與那國島派駐自衛隊員，到今天（28日）已滿5週年。然而駐守與那國島的隊員主要任務為情蒐及監視周邊海域，日方評估無法因應實戰。面對台海局勢升溫，日本防衛省憂慮與那國島會成為解放軍目標，故擬增派隊員進駐。

與那國島居民有人贊同，但也有人表示反對，認為自衛隊人員太多的話，那麼與那國島就不再屬於島上居民。對此，與那國町町長外間守吉就表示，如果自衛隊員總數不超過町人口的15%，就同意中央增派隊員進駐。

日本西南諸島長度約1200公里，被定位為「第一島鏈」，對日美兩國及中國而言，地理位置處戰略要衝，中國艦艇也常在周邊海域頻繁活動。日本內閣官房副長官坂井學上週五（26日）就曾表示，為了強化這塊地區的防衛體系，日本政府持續在這邊部署自衛隊，其中與那國島就扮演重要角色。

與那國島距台僅111公里，在日本西南諸島防衛體系中扮演重要角色。（圖擷取自與那國町市政廳官網）

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