為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    憂台海爆發事態 日防衛省擬增派自衛隊進駐與那國島

    因憂慮台海日後發生事態，日本防衛省擬增派自衛隊員進駐日本最西端島嶼與那國島。（圖擷取自與那國町市政廳官網）

    因憂慮台海日後發生事態，日本防衛省擬增派自衛隊員進駐日本最西端島嶼與那國島。（圖擷取自與那國町市政廳官網）

    2021/03/28 17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國對台動作頻頻，兩岸緊張局勢逐漸升溫，周遭國家無不警惕台海發展。其中日本擔憂若台灣發生事態，距台僅111公里的與那國島恐成為解放軍進攻目標，對此日本防衛省擬增派自衛隊員進駐與那國島。

    位於台灣宜蘭外海、日本最西端的與那國島，同時也是距離台灣本島最近的外國島嶼，距離僅111公里，天氣晴朗時還能直接看到台灣的山脈。

    根據日媒《讀賣新聞》報導，日本陸上自衛隊在與那國島派駐自衛隊員，到今天（28日）已滿5週年。然而駐守與那國島的隊員主要任務為情蒐及監視周邊海域，日方評估無法因應實戰。面對台海局勢升溫，日本防衛省憂慮與那國島會成為解放軍目標，故擬增派隊員進駐。

    與那國島居民有人贊同，但也有人表示反對，認為自衛隊人員太多的話，那麼與那國島就不再屬於島上居民。對此，與那國町町長外間守吉就表示，如果自衛隊員總數不超過町人口的15%，就同意中央增派隊員進駐。

    日本西南諸島長度約1200公里，被定位為「第一島鏈」，對日美兩國及中國而言，地理位置處戰略要衝，中國艦艇也常在周邊海域頻繁活動。日本內閣官房副長官坂井學上週五（26日）就曾表示，為了強化這塊地區的防衛體系，日本政府持續在這邊部署自衛隊，其中與那國島就扮演重要角色。

    與那國島距台僅111公里，在日本西南諸島防衛體系中扮演重要角色。（圖擷取自與那國町市政廳官網）

    與那國島距台僅111公里，在日本西南諸島防衛體系中扮演重要角色。（圖擷取自與那國町市政廳官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台海軍情》美國威懾力減弱 學者：習近平2年內拿下台灣
    2021/02/24 11:14

    台海軍情》美國威懾力減弱 學者：習近平2年內拿下台灣
    「習近平已經希特勒化」 大前研一籲日政府勿再姑息
    2021/01/27 23:16

    「習近平已經希特勒化」 大前研一籲日政府勿再姑息

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    美國安顧問重申承諾：中國若脅迫統一台灣 將有嚴重後果
    2020/11/23 20:13

    美國安顧問重申承諾：中國若脅迫統一台灣 將有嚴重後果
    台海軍情》防疫還備戰？中共突引導家庭儲備醫療物資惹議
    2020/11/03 10:14

    台海軍情》防疫還備戰？中共突引導家庭儲備醫療物資惹議

    兩指標挑美股基金
    國際今日熱門
    中國網友氣炸！ 亞馬遜爆封殺「新疆棉」 相關商品全下架
    2021/03/27 19:50

    中國網友氣炸！ 亞馬遜爆封殺「新疆棉」 相關商品全下架

    「空拍」熱點！全球衛星炫技 搶拍「長賜號卡運河」
    2021/03/27 18:28

    「空拍」熱點！全球衛星炫技 搶拍「長賜號卡運河」

    外星人艦隊來地球？！ 美西夜空出現神祕光束
    2021/03/28 01:26

    外星人艦隊來地球？！ 美西夜空出現神祕光束

    悲劇！他吃餅乾咬到「鑽石」 牙齒慘斷
    2021/03/27 22:19

    悲劇！他吃餅乾咬到「鑽石」 牙齒慘斷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播