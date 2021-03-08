武漢肺炎》南韓初步判斷8例死亡病例與疫苗無關

南韓自2月26日開始接種以來，共有31萬6865人打完疫苗，接種疫苗後死亡案例累計11例。（路透）

2021/03/08 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，南韓自2月26日開始接種以來，共有31萬6865人打完疫苗，接種疫苗後死亡案例累計11例，南韓疾病管理本部今對此報告，其中8例與接種不存在直接因果關係。

據《韓聯社》 報導，南韓疾病管理本部底下的疫苗應對團隊，召開了由小兒青少年科、內科醫師、法醫專家組成的「預防接種受害調查會議」，針對8例死亡病例和接種疫苗之間的因果關係進行分析後表示，由於這8例沒有出現嚴重過敏反應（anaphylaxis），因此初步認定接種後的不良反應和死因無直接相關。

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8例死亡案例都是療養院患者，本身均患有基礎疾病。按年齡區分為20多歲1例、40多歲1例、50多歲4例、60多歲2例。

疫苗應對團隊指出，這8例死亡病例都沒有出現嚴重的過敏反應，同一天與死亡病例在同一地點接種的同一批人也沒有出現過敏。團隊依此推測，接種過程中疫苗出現問題的可能性不大，但基礎疾病導致死亡的可能性較大。

另外，病例死亡時沒有發現疑似不良反應的臨床症狀，但發現腦溢血、心臟衰竭、敗血症、急性肝炎等致命病因，這也可能成為與疫苗接種無直接相關的證據。

疫苗應對團隊表示，正在對8例中的4例進行驗屍，待驗屍報告出爐後，會再做進一步的評估。而另外3例死亡病例也在進行流行病學調查中。

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