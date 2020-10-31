散布境外政治訊息 陝西13網友遭判刑

維權網報導，中國大陸陝西省13名網友因為被控在即時通訊群組傳播境外政治訊息，攻擊政府、黨和國家領導人，9月被法院以「尋釁滋事罪」分別判處1年6個月至3年有期徒刑。（彭博資料照）

2020/10/31 11:13

〔中央社〕維權網報導，中國大陸陝西省13名網友因為被控在即時通訊群組傳播境外政治訊息，攻擊政府、黨和國家領導人，9月被法院以「尋釁滋事罪」分別判處1年6個月至3年有期徒刑。

其中，為首的陝西網友陳鷹軍開庭前拒絕公設律師為他辯護，表示要自己辯護；他後來在庭審中只「高喊口號」，不做辯護，結果被判最重的3年有期徒刑。

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報導引述中國裁判文書網23日發布的判決書指出，陝西咸陽網友陳鷹軍、王興傑等13人因在QQ群傳播涉及政治的內容於2019年4月29日被捕，2020年9月被咸陽市秦都區法院以尋釁滋事罪分別判處1年6個月至3年有期徒刑。

據判決書，咸陽市秦都區檢察院指控：2018至2019年期間，雷姓網友透過翻牆軟體瀏覽境外網站，將境外涉政虛假謠言（包括文字、圖片、影片）透過自己創建的多個QQ群進行轉發，又透過私聊發送給第二層級的被告陳鷹軍等8人，他們按照雷姓網友要求，轉發、散布到更多QQ群；被告李泰營等5名第三層級人員再次將虛假訊息繼續向更多的QQ群擴散傳播。

咸陽市秦都區檢察院指控，以上被告為「發洩情緒」，在網路上「起哄鬧事」，散布虛假訊息，「攻擊政府、黨和國家領導人」，破壞社會秩序。

判決書還稱，該組織的雷姓首腦人物已經死亡，「不清楚死因是否與本案有關」。

被判刑的13名陝西咸陽網友分別是：陳鷹軍、王興傑、盧向輝、劉薌、周昱、朱遠亮、李好軒、徐海波、李泰營、周福評、潘建、廖煥華、武剛。

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