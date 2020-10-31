愛琴海強震土耳其6死逾200傷 引發小規模海嘯

2020/10/31 00:39

〔中央社〕愛琴海地區發生規模7.0強震，鄰近的土耳其第3大城伊茲米爾首當其衝，已造成6人喪生、逾200人受傷，近20棟建物倒塌。其中1名死者因強震引發「小規模海嘯」而溺斃。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）測報下午地震的規模為6.6，不過美國地質調查所（USGS）的測報規模為7.0，震源深度10公里。

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截至晚間，主震震央附近的愛琴海域已發生上百起餘震，包括主震3個多小時後，在距西南部愛丁省（Aydin）庫沙達瑟（Kusadasi）30.3公里的愛琴海又發生規模5.1地震，震源深度為7.73公里。

下午的主震震央位在離岸17公里的愛琴海中，但是沿土耳其愛琴海岸和馬爾馬拉海（Marmara）地區都有感，包括伊斯坦堡。報導指出，地震發生時，建物至少搖晃15秒。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）晚間報導，土耳其災害與應變管理署指出，地震已造成6人喪生、逾200人受傷。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導引述土耳其災害與應變管理署表示，其中1名死者因為地震引發的「小規模海嘯」而溺斃。上傳社群媒體的影片可以看到地震後街道湧入大量海水。報導指出，當地為伊茲米爾省塞費里希薩爾（Seferihisar），水高約1公尺。

伊茲米爾省長考謝爾（Yavuz Selim Kosger）表示，已自瓦礫堆下救出70人。

地震發生第一時間的電視畫面可以看到巿區多處地點出現建物倒塌而引發的漫天煙塵。伊茲米爾巿長索耶（Tunc Soyer）表示，近20棟建物全倒。

報導指出，伊茲米爾巿民擔心還會有強烈餘震，有人入夜後還不願意回家，「救護車鳴笛聲在街道上此起彼落」。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生數十次。即使如此，上傳社群媒體的畫面仍可見到下午愛琴海地區強震發生時，首當其衝的伊茲米爾巿民驚恐萬狀奪門衝上街。

1999年8月17日西北部伊茲米特（Izmit）發生規模7.4強震，長達37秒地震造成馬爾馬拉海地區（Marmara region）的柯加里省（Kocaeli）、伊斯坦堡省、布爾薩省（Bursa）、薩卡里亞省（Sakarya）、雅洛瓦省（Yalova）約1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷，是土耳其自1939年以來傷亡最慘重的災難。

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