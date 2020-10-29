為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美參院辦聽證會拷問科技巨頭CEO 議員忙互批

    2020/10/29 05:30

    〔中央社〕美國參議院今天就改革一項網路法令，以及對科技公司審查內容的方式究責一事召開聽證會，但場面很快淪為政治混戰。議員緊咬推特、谷歌、臉書等科技企業，同時也相互攻訐。

    路透社報導，美國「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條保護科技公司免於為用戶張貼的內容負責，同時卻允許這些企業能形塑政治論述。對於如何依法讓大企業負起責任，議員們看法分歧。

    推特（Twitter）執行長（CEO）杜錫（Jack Dorsey）、臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、Alphabet旗下谷歌公司（Google）執行長佩吉（Larry Page）表示，通訊端正法第230條對於網路言論自由而言至關重要。

    聽證會開始約一小時後，場面演變成兩黨參議員激烈交鋒。

    杜錫說推特對選舉沒有影響力，遭共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）抨擊。克魯茲說：「杜錫先生，到底是誰選你出來，讓你掌管媒體被允許報導、以及美國人民可以聽見的內容？」

    民主黨籍聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）則表示自己沒有任何問題，還形容這場聽證會是「胡鬧」。夏茨表示：「這是在霸凌（CEO們），是為了選舉目的。」

    參議院商務委員會民主黨籍首席議員肯特威爾（Maria Cantwell）也說，如果聽證會是在11月3日大選後、在明年1月舉行會更好。國會今年鮮有機會處理這項法律。

    總統川普指控科技巨擘箝制保守派的聲音，聽證會進行期間，共和黨籍議員上傳一系列推文，川普也推文說：「廢除第230條！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    被問如何讓中國為疫情付出代價 川普：不告訴你
    2020/10/28 07:31

    被問如何讓中國為疫情付出代價 川普：不告訴你

    杭特錄音檔曝光！ 美媒爆：承認與「中國間諜頭子」合作
    2020/10/28 07:58

    杭特錄音檔曝光！ 美媒爆：承認與「中國間諜頭子」合作

    國際宗教自由日 龐皮歐批中國試圖剷除所有宗教
    2020/10/28 07:31

    國際宗教自由日 龐皮歐批中國試圖剷除所有宗教

    SpaceX「星鏈」網路邀民眾測試 每月收99美元
    2020/10/28 09:55

    SpaceX「星鏈」網路邀民眾測試 每月收99美元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播