台海軍情》強化飛彈防禦能力 國防部採購愛三MSE防空飛彈

國防部針對「愛二性能提升及採購愛三防空飛彈」案，以「補充原彈藥採購不足數」將全案延長到116年度，並用200多億元採購愛國者三型MSE防空飛彈。圖為部署在日本的愛國者三型MSE。（路透）

2020/10/06 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕國防部針對「愛二性能提升及採購愛三防空飛彈」案，立法院110年度國防部公開預算書顯示，以「補充原彈藥採購不足數」將全案延長到116年度實施，並用200多億元採購「愛國者三型分段強化構形（PAC-3 MSE）」防空飛彈，強化現有反飛彈防禦區域，增加攔截範圍，提升我國整體飛彈防禦能力。

根據《上報》報導，「愛二性能提升及採購愛三」案是在前總統陳水扁任內所提出，國防部在2004年核定，總預算達台幣1791億，從2007至2021年期間，分14年時間完成，而當年建案時，愛國者三型只有「低成本構型」（CRI）防空飛彈，但美方也表達未來將會以「分段強化構形」（MSE）防空飛彈為美軍標配，而全案採購金額也保留預購MSE防空飛彈與提升系統的彈性空間費用，建案投資綱要為386枚CRI飛彈，向美提出的採購全案愛三飛彈的總量需求則達到444枚。

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而該案直到2010年時，將386枚的CRI防空飛彈與系統執行完畢，採購案仍有8億美金（約240億元台幣）尚未執行，隨著美方及日本、荷蘭開始增購MSE防空飛彈，該型飛彈成本降低，經美方計算，台灣可增購超過58枚MSE防空飛彈，超過原本規劃的444枚「愛三防空飛彈總量」。

對此，2019年9月間就傳出美方遊說我方要加碼採購愛三飛彈消息，原因在於按原採購案數量會有結餘款，因應共機繞台等動作，軍事威脅明顯增加，直接將未執行的預算部分全部用於MSE防空飛彈，可在最短時間內強化防空作戰能力。

針對美方建議，去年國防部對此有不同意見，最後則是以「補充原彈藥採購不足數」將全案從110年度延長至116年度實施，採購愛三MSE防空飛彈並提升系統，因應近期新增的區域威脅。

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