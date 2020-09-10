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    首頁　>　國際

    控迪士尼無視中國壓迫新疆 美議員：有辱美國價值

    2020/09/10 03:35

    〔中央社〕迪士尼電影「花木蘭」因香港、新疆議題爭議不斷。美國參議員霍利今天致函迪士尼執行長包正博，指控其無視中國對維吾爾族的種族滅絕，並將利益置於原則之上，有辱美國價值。

    迪士尼真人版電影「花木蘭」上映短短5天，就先後因女主角劉亦菲聲援港警，及電影片尾感謝中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部、吐魯番公安局等事件，爭議不斷。

    美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）今天致函迪士尼執行長包正博（Bob Chapek），狠批迪士尼在「花木蘭」製片期間，為中共對維吾爾族及其他穆斯林少數族群的「種族滅絕」（genocide）洗刷罪名。

    霍利在信中表示，迪士尼2018年8月13日宣布開拍「花木蘭」，在那之前美國政府與非政府組織已針對新疆集中營發布多份報告。不過，這並未阻止迪士尼前往新疆進行拍攝，或是與直接涉入集中營內暴行的中國官員合作。

    霍利指出，過去近一世紀以來，迪士尼所訴說的故事、製作的影片及建造的主題遊樂園，不只啟發人心並讓人們聚在一起，也展現出美國能帶給世界最棒的事物是什麼。

    霍利指控，包正博不多加審視就允許「花木蘭」上市，且未向受到迪士尼行為傷害的人士道歉，這項決定應受到譴責。他並批評：「你將利益置於原則之上，不單單無視中共種族滅絕及其他暴行，甚至與他們合謀，這有辱美國價值。」

    霍利接著對包正博提出一連串質問，包含迪士尼為何不顧中共監禁與虐待維吾爾族，仍選擇在新疆拍攝「花木蘭」部分片段；吐魯番公安局與其他涉入新疆暴行的中國政府單位，究竟提供迪士尼什麼協助；及迪士尼是以什麼方式酬謝他們協助等。

    霍利也詢問包正博，是否會將「花木蘭」從澳洲線上串流平台Disney+下片，且是否會將電影相關所得，捐贈給致力對抗新疆人口販運及其他暴行的非政府組織。

    霍利要求包正博在本月30日前，針對他的相關提問作出回應。（編輯：楊昭彥）

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