連月豪雨襲葉門 列入世界遺產古老房屋坍塌

2020-08-11 00:21:01

〔中央社〕原已苦於戰禍、食物短缺和疾病的葉門連月遭洪水和暴風雨侵襲，首都沙那獲聯合國教科文組織列為世界遺產的古城區有部分房屋因豪雨坍塌。

路透社報導，沙那古城區特有的白色與棕色土磚樓房歷史可追溯到第11世紀前，雖獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，卻長期疏於維護並受軍事衝突威脅。

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阿塔希（Muhammad Ali al-Talhi）家歷史久遠的房子在7日暴雨重擊沙那時部分坍塌，導致家中6名婦女和6名孩童無家可歸。

阿塔希在瓦礫堆中表示：「我們的所有東西都被掩埋了。」他懇求能有一個遮風避雨的地方。

歷史城市保護局（Historic Cities Preservation Authority）副局長納沙（Aqeel Saleh Nassar）表示，如今居民不再像過去一樣維護這些古老建築，才導致建築出現裂縫，變得脆弱。

納沙表示，古城區中的傳統樓房有近5000棟屋頂漏水，有107棟屋頂已部分坍塌。政府與聯合國教科文組織聯合其他基金進行維護。

葉門陷入戰事以來，被聯合國形容為世界上最嚴重的人道危機。今年4月中開始又出現異常豪雨，預計將持續到9月初。

5年來的戰亂已經造成超過10萬人死亡，全國80%人口仰賴援助維生，有數百萬人瀕臨饑荒。

除了武漢肺炎蔓延，而且據信大都未被檢測出來，豪雨也造成瘧疾、霍亂、登革熱肆虐。（實習編譯：曾以寧/核稿：林治平）

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