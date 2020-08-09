日本高科技輔具！「五體不滿足」乙武洋匡站起來了

乙武洋匡使用高科技行動輔具成功站立並且行走。（圖取自內田直樹Instagram）

2020-08-10 00:48:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本「五體不滿足」勵志作家乙武洋匡2016年爆出婚外情，偷情對象甚至多達50人，他近期出現在螢光幕前，試用日本高科技行動輔具，竟讓他成功站起來並向前步行。

據了解，乙武洋匡出生於日本東京都新宿區，自幼有先天性四肢切斷症，由於自傳《五體不滿足》而廣為知名，在家人與老師的幫助下，克服了許多身體上的不便，一路完成學校教育，並讀到早稻田大學政治經濟學部，他在1998年出版自傳《五體不滿足》，7個月內銷量達380萬本，成為日本家喻戶曉的勵志作家。

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日本物理治療師內田直樹近日在Instagram發布高科技行動輔具影片，展示「乙武義肢項目」的研發成果，找來乙武洋匡本人在運動場裝上黑色的高科技輔具，不料乙武竟然成功站立並且往前邁步，儘管他臉上看起來有些吃力，後方也需要專業人士戒備，但仍舊相當成功，內田直樹介紹，「這是快速步行訓練，是使他（乙武）體驗各種身體感覺的一種運動」。

日本網友們對於乙武洋匡裝上的高科技行動輔具深感興趣，有下半身完全麻痺的女性詢問「機器停止時行走會停止嗎？還是這是以自己的腰部動作來做到能夠走路？」，也有網友對於人造腿結構有安全疑慮，但目前均未獲得物理治療師內田直樹的答覆。

內田直樹Instagram

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