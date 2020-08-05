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    首頁　>　國際

    港區國安法通緝美公民 蓬佩奧批中國威權管太廣

    2020-08-05 03:19:02

    〔中央社〕港警依據國安法，正式通緝6名海外港人，其中包含美籍人士朱牧民。美國國務卿蓬佩奧今天表示，中共試圖將手伸向海外，美國將持續保護本國人民，免受中國威權長臂管轄。

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發聲明表示，中共無法忍受人民自由思考，並逐漸試圖將管轄範圍擴展至中國境外，北京當局據報通緝包含一名美國公民在內的6位海外泛民派人士一事，就是最新例證。

    蓬佩奧強調：「美國與其他自由國家將持續保護自家人民，免受中國威權長臂管轄。」

    中國官媒央視7月31日報導，香港警方依涉嫌違反「港區國安法」，正式通緝6名逃往海外「亂港分子」，包括香港眾志前常委羅冠聰、獨立聯盟前召集人陳家駒、英國駐香港總領事館前職員鄭文傑、本土民主前線前召集人黃台仰、學生動源前成員劉康，及華府遊說組織「香港民主會」（HKDC）執行總監朱牧民。

    羅冠聰、劉康及鄭文傑皆已逃亡英國尋求庇護，黃台仰則流亡德國，朱牧民則在美國生活30年，並於1996年取得美國公民身分。陳家駒6月初棄保潛逃，據傳人可能在歐洲荷蘭。

    朱牧民日前接受中央社專訪指出，當港區國安法條文公布時，外界很多人就擔心受波及的不只會是香港人，而是任何國家的公民，而北京現在顯然想用他來「試水溫」。但他強調，遭通緝不會阻止他持續遊說美國國會、行政部門的重要工作。

    在海外港人據報遭通緝後，德國隨即在7月31日宣布決定中止與香港的引渡協議，英國則在7月20日採取相同措施。

    在那之前，美國總統川普7月14日透過行政命令，宣布將通知香港美國有意中止雙方分別於1996年、1997年簽署的「移交逃犯協定」及「移交被判刑人協定」。根據上述條文內容，只要任一簽署方通知要中止協定，該協定將分別在收到通知6個月及3個月後失效。（編輯：陳政一）

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