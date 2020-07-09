臉書推特拒交個資給港府 蓬佩奧籲其他公司效法

2020-07-09 00:53:01

〔中央社〕港區國安法上路，許多民眾擔心網路發言會遭審查，臉書、推特與Google等暫時拒交用戶個資給香港政府。美國國務卿蓬佩奧今天表示他讚許這些公司作法，其他公司也應效法。

港區國安法6月30日上路，其中第38條明訂，不具香港永久居民身分人士在香港以外犯罪，也在此法管轄範圍內。由於法條規範廣泛，外界不只擔心香港言論自由會遭到壓制，也憂心其他國家人民言論將受到審查。

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對此，多間企業目前暫不考慮處理港府索討用戶個資的要求，其中包括社群媒體臉書（Facebook）與推特（Twitter）、搜尋引擎谷歌（Google）、美國科技龍頭微軟（Microsoft）及視訊軟體Zoom等。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天舉辦媒體簡報會，特別點名Google、臉書及推特，讚許這些公司拒絕交出用戶資訊。他呼籲：「其他公司也應效法它們作為。」

針對他6日接受福斯新聞（Fox News）訪問，透露美國正考慮禁用影音分享軟體TikTok一事，蓬佩奧表示，美國政府不斷評估該如何保護人民隱私權與個資，這不牽涉任何特定公司企業，而是與美國國安有關。

蓬佩奧指出，他當時是在美方評估中共威脅的背景下做出相關發言，美國過去也在這背景下，談論過中國通訊大廠中興通訊（ZTE）與電信設備公司華為。他說，美國正在評估每一個與人民手機、電腦或醫療紀錄中個資相關事例，確保中國無法輕易取得這些資訊。

蓬佩奧強調：「你將會看到（美國）政府採取作為保護這些資訊，讓中國共產黨無法取得屬於美國人民的私人資訊。」

蓬佩奧表示，如同美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）昨日所說，華為是智慧財產權連續竊盜犯，無視法治與受害者權利是該公司一貫作為，他很高興看到英國正對華為帶來的風險，展開激烈辯論。（編輯：楊昭彥）

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