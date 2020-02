脫離同溫層 中外交部推特要美遵守一中遭罵翻

2020-02-07 14:42:34

〔即時新聞/綜合報導〕我國準副總統賴清德近日訪美,甚至在今日的年度「國家祈禱早餐會」中,與美國總統川普、副總統彭斯同場,堪稱外交突破。中國外交部隨即在社群媒體發文,要求美國遵守一中原則,誤給台獨錯誤訊息,結果遭網友一面倒反彈,留言諷比起關心台灣,應該多關心疫情。

賴清德訪美獲美方「開綠燈」,在我國駐美代表高碩泰陪同下出席「國家祈禱早餐會」會場,並與共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)同桌坐在最前排,鄰席包含許多美國政界重量級人士。

中國外交部推特帳號「Spokesperson发言人办公室」以英文寫道,「中方反對美台之間任何官方交流,停止發送錯誤訊息給台獨勢力,美國必須遵守一中原則和中美三公報。」

由於是在推特上發文,沒有自家網友護航的情況下,底下留言一面倒罵聲,「台灣不是地區,和美國一樣是一個國家」、「少關心台灣一點,多關心疫情一些」、「面對現實,台灣是個美麗且自由的民主國家」、「你們傷害了美國人的感情」。

We oppose any official exchange between the US and the Taiwan region. Stop sending wrong signals to Taiwan independence forces. The US must abide by the one-China principle and the three China-US joint communiques.