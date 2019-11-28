iPS細胞再生軟骨 京大申請臨床研究

2019-11-28 00:29:01

〔中央社〕日本京都大學（京大）宣布已向政府提出要進行以iPS細胞培育軟骨，使軟骨再生的臨床研究計畫。政府審核通過的話，快則明年實施第一例移植手術。

日本經濟新聞報導，京大今天宣布，iPS細胞研究所教授妻木範行等人組成的研究團隊，正推動以誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）進行軟骨再生醫療研究，本月7日向厚生勞動大臣申請進行臨床研究計畫。

請繼續往下閱讀...

京大表示，快的話，12月召開的厚生勞動省審議會將開始審核這項計畫，快則明年一月結論出爐。

這項再生醫療臨床研究，京大內部專門委員會於上個月批准後，向厚生勞動大臣提出申請。

研究團隊進行臨床研究時，將從京大所儲備的iPS細胞培育成直徑2至3毫米球狀軟體組織，然後移植到患者數平方公分的患處，期待促使與周邊軟骨組織相連結。

研究團隊預估，移植的軟骨組織沒血管，患者的免疫細胞較難接觸到軟骨細胞，所以比較不會發生排斥反應。研究團隊先前已做過豬隻等實驗，確認了效果及安全性。

這次研究團隊提出的臨床研究計畫是以確認安全性為目的，以受損傷部分較小的膝關節軟骨損傷為治療對象，將來這種療法可望擴大到治療手肘、腳踝等軟骨損傷或高齡者身上較常見的變形性膝關節症。

日經報導，這項臨床研究順利的話，日本大型化工公司旭化成（Asahi Kasei）考慮予以實用化（商業化），目前正在推動共同研究，期待能找到軟骨組織量產的技術，目標是2029年實用化。

日本朝日新聞報導，研究團隊把用iPS細胞培養的軟骨塊移植到患者膝蓋，移植後大概需花一年時間觀察是否有異狀等，以確認安全性。如果厚生省審核通過的話，可望於2020年度實施第一例移植手術。（編輯：劉學源）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法