習近平到訪 中遠集團將投資希臘最大港201億元

2019-11-12 00:21:02

〔中央社〕中國與希臘今天同意，推動由中國遠洋運輸公司注資希臘最大港彼里夫斯高達6億歐元（約新台幣201億元）的投資案，在歐亞間貿易迅速增長之際，藉此強化彼里夫斯港的樞紐角色。

中國國家主席習近平正在希臘進行國是訪問，這是他此行期間希臘與中國簽訂的16項經貿協議之一。

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中國遠洋運輸公司（COSCO）2009年獲得長達35年特許經營權，改善與經營彼里夫斯港（Piraeus）的貨櫃碼頭，其後兩國關係日益緊密。2016年中遠集團取得彼里夫斯港過半的51%股權。

中國遠洋運輸公司計劃把彼里夫斯打造成歐洲最大的商港，並將斥資6億歐元擴大營運，包括必須在2022年前投資3億歐元。這部分投資一旦達成，中遠集團將再獲得彼里夫斯港另外16%股權。

不過，因當地社區反彈，促使希臘上月回絕中國遠洋運輸公司在彼里夫斯港闢建新貨櫃中心的提案，表示各項條件「尚未成熟」。

一位希臘政府官員表示，習近平今天會晤希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），兩國並簽署諒解備忘錄，表示將共同克服執行中遠集團在彼里夫斯港投資案遭遇的任何阻礙。

兩國同意致力提升希臘地處歐亞非3洲交界處的戰略地位，並認為希臘可以成為把世界第2大經濟體及最大出口國中國的貨物輸送到歐洲的樞紐。

習近平會晤米佐塔基斯後表示，希望早日將彼里夫斯港建設成為地中海地區最大貨櫃中轉港，充分發揮其海－鐵聯運樞紐作用，提升中歐陸海快線的運能。

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